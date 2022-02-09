نواب: قانون المجلس الصحى يهدف لتعظيم الاستثمار فى البشر

قال الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب ، ان هناك عجز كبير في الأطباء في مصر إذا ما تم مقارنتها بالدول العالمية، مشيراً أن الأطباء هاجروا للخارج بسبب تدني المرتبات فهناك معاناة في «الكم والكيف» مطالبا بأن يشمل القانون كافة العاملين بالمنظومة الصحية، فيما طالب الدكتور أحمد العرجاوي بضرورة زيادة أعداد المقبولين في كليات الطب قائلاً: هناك 11 ألف خريج من كلية الطب سنويا ولكن لا يتوازى هذا العدد مع حجم السكان، مشيداً بخطوة توحيد كل مسميات الشهادة العلمية.

قانون المجلس الصحى

وأكد النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون المجلس الصحى، مشيرا إلى أنه خطوة للأمام فى طريق تطوير منظومة الصحة، وأنه لم يعد يتبقى سوى التطبيق الجيد لدور ذلك المجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس الصحي المصري.

وقال «المندوه» فى كلمته إنه من المقرر أن يهتم المجلس الصحى الجديد بالبرامج العلمية والعملية والتدريب متابعة ومراقبة جودة الخدمة الصحية، وذلك لدى مختلف الفرق الطبية بالقطاع الصحي.

الاستثمار فى البشر

وأضاف عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يتماشى مع الاتفاقيات الدولية بشأن ضوابط ومعايير الخمات الصحية المقدمة للمواطنين وكذلك يتماشى مع التوجهات والرؤية السياسية للدولة المصرية بشأن الإرتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق الاستثمار فى البشر، وهو ما سيساعد بالتالى فى توفير خدمة صحية متميزة للمواطنين.

وأشاد «المندوه»، باهتمام مجلس النواب، الأسبوع الحالى بمناقشة مشروعات قوانين متعلقة بالتعليم والصحة، مشيرا إلى أن تلك المشروعات تتعلق بأهم قطاعات تهم المواطن المصرى وهما قطاعى الصحة والتعليم.