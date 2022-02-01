عاجل.. صحة النواب توافق نهائيا علي مشروع قانون المجلس المصري الصحي

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، بشكل نهائي علي مشروع قانون المجلس المصري الصحي، خلال اجتماع اللجنة اليوم وسط حضور من ممثلي الحكومة.

وجاءت الموافقة علي مشروع القانون بعد إجراء تعديلات على بعض المواد، وأشار اشرف حاتم، إلى أن الهدف الرئيسي من المجلس الصحي المصري هو إجراء امتحانات مزاولة المهنة والبرامج التدريبية، ومنح شهادة موحدة لكل خريجي الكليات الصحية المصرية سواء طب أو اسنان أو طب بيطري.

الموافقة على مشروع قانون المجلس الصحى المصرى

و كانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، قد وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون المجلس الصحى المصرى، المقدم من الحكومة.

وتوافقت اللجنة خلال على مسمي مشروع القانون ليكون كما ورد من الحكومة وهو "المجلس الصحى المصرى"، وذلك بعد مطالبة البعض سواء نواب أو من شاركوا فى جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة في وقت سابق حول مشروع القانون بتغيير مسماه إلي "المجلس المصرى للتخصصات الصحية"، وأيضا كما ورد هذا المسمى في مشروع القانون المقدم من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 عضوا آخرين.

وأوضح الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، أنه كان هناك لقاء مع الدكتور خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة، والذى أكد له أن الحكومة توافقت علي مسمي "المجلس الصحى المصرى" لأنه أقوى في التعبير عن كيان المجلس، وأفضل في الترجمة العالمية للاسم.

إنشاء المجلس الصحى المصرى

وكانت اللجنة قد عقدت جلسة استماع وحوار مجتمعى حول مشروع القانون بحضور ممثلى الجهات والنقابات الصحية والطبية وعدد من المتخصصين.

وتنص المادة (1) من مشروع القانون، علي إنشاء المجلس الصحى المصرى، وتنص على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى المجلس الصحي المصري، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات.