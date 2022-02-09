إندونيسيا.. أكبر منتج لزيت الطعام تخصص 20% من الإنتاج للسوق المحلية

تملك إندونيسيا أكبر إنتاج من الزيت النباتي في العالم، حيث قامت بتصدير نحو 1.75 مليون طن من منتجات زيت النخيل الخام والمكرر، خلال يناير الماضي، بانخفاض 2.03 مليون طن مقارنة بديسمبر الماضي.

تخصيص 20% من زيت النخيل للاستهلاك المحلي

وأصدرت إندونيسيا، تفويضًا لمنتجي زيت النخيل بتخصيص 20٪ من شحناتهم للمستهلكين المحليين، حيث تحاول أكبر منتج ومصدر للزيت النباتي في العالم كبح جماح أسعار زيت الطعام المحلي، وفقاً لوزارة التجارة الإندونيسية.

إلزام الموردين إعلان خططهم التصديرية

وقالت وزارة التجارة الإندونيسية، إن إندونيسيا وسعت نطاق القرار الصادر في يناير الماضي، والذي يتطلب من الموردين الإعلان عن خططهم التصديرية لزيت النخيل الخام والأولين وزيت الطهي لتشمل جميع منتجات زيت النخيل.

اخضاع زيت النخيل لأوامر السوق المحلية

وقالت وزارة التجارة الإندونيسية إنه اعتبارًا من 15 فبراير، يجب أن تخضع جميع منتجات النخيل لأوامر السوق المحلية (DMO) قبل أن يتمكن الموردون من الحصول على تصاريح للتصدير.

إجمالي إنتاج زيت النخيل الخام

ويبلغ استهلاك إندونيسيا من الزيت أقل من 40٪ من إجمالي الإنتاج المقدر بـ 46 مليون إلى 48 مليون طن من زيت النخيل الخام، وارتفعت أسعار زيت الطهي المحلي خلال العام الماضي مع ارتفاع الأسعار المحلية على خلفية الارتفاع القياسي في الأسعار الدولية لأسواق الزيوت النباتية حتى عام 2021، وفقاً «S&P Global Platts».

كما ارتفعت أسعار تصدير زيت النخيل الإندونيسي بنسبة 9٪ مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي، لتصل إلى 1410 دولارات للطن المتري في 8 فبراير.

سعر موحد لزيت الطهي

و للسيطرة على الأسعار، وحّدت جاكرتا سعر زيت الطهي بقيمة 7.6 تريليون روبية لتزويد 1.5 مليار لتر من زيت الطهي المدعوم «1.36 مليون طن متري»، في 18 يناير.

وشمل ذلك شرطًا يلزم مصدري زيت النخيل بالإعلان عن كميات الزيت CPO المكرر، المبيض ، والمزيل الرائحة (RBD) زيت النخيل وزيت الطهي المستخدم (UCO) التي يخططون لبيعها دوليًا وفي السوق المحلية للحصول على تصاريح لصادراتهم خلال الأشهر الستة المقبلة.