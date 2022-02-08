غلق مصنع يبيع زيت الطعام «المستخدم» للمواطنين في الهرم

تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام من ضبط مصنع يُدار بدون ترخيص مخالف للاشتراطات البيئية والصحية يجمع الزيوت المستخدمة بالمنازل والمطاعم وإعادة تعبئتها مرة أخرى وبيعها للمستهلك بعد تكريرها وإضافه بعض المواد عليها أو استخدامها لصناعه بعض المنتجات الغذائية الاخري.

حملات تموينية بالجيزة

ووفق بيان محافظة الجيزة، تم تحرير المحضر للمنشأة التي تقع بالقطعة 237 ح بحدائق الاهرام، كما تم غلق وتشميع المنشأة بمتابعه من تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم وتوفيق جمال رئيس قطاع هضبة الأهرام وشرطه المرافق و إدارة التموين ولجنة صحة وسلامة الغذاء بإدارة الطب البيطري وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات التموينية وبالتعاون مع الأجهزة المختصة لتمشيط الاسواق وضبط المحال والمنشات التجارية المخالفه حفاظاً علي سلامه المواطنين وضمان ما يتم عرضه من مواد وسلع غذائية للمواطنين.