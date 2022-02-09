«خطة النواب» توافق على تخفيض ضريبة التصرفات العقارية وتقر شرائح جديدة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الذي يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية لتكون ضريبة قطعية وفقا لشرائح.

ضريبة التصرفات العقارية

وتقدم ممثل الحكومة، بتعديل على المادة 42، التي يعدلها مشروع القانون، بإضافة عبارة أن تكون الضريبة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فقرة أخيرة نصها الآتي: «واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون الضريبة على التصرفات الواردة بها، التي وقعت قبل 19/5/2013، على التصرف الأخير ولو تعددت تلك التصرفات، وفقا للشرائح التالية:

الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه، يحصل مبلغ 1500 جنيه.

الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، يحصل مبلغ 2000 جنيه.

الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.

الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه.