آخر موعد لسداد ضريبة التصرفات العقارية.. «علشان ماتتعرضش للغرامة»

تسدد قيمة التصرفات العقارية، لمرة واحدة فقط، وفقًا لما نشرته وزارة المالية من تفاصيل كاملة حول مشروع قانون التصرفات العقارية، موضحة أنها جزء من الضريبة على الدخل، تستحق على الممول، حال تصرفه في عقاره، تسدد لمرة واحدة عند التصرف في العقار وفقًا لأحكام القانون.

وكان قد وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون التصرفات العقارية في نوفمبر 2021، وتم إحالته لمجلس النواب، وينص على احتساب ضريبة مقطوعة، وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون، رقم 11 لسنة، 2013، اعتبارًا من مايو 2013، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط، مهما تعددت تسلسل العقود، وفقًا للشرائح التالية.

قيمة ضريبة التصرفات العقارية

وأشارت «المالية» إلى أن قيمة ضريبة التصرفات العقارية للشريحة الأولى للعقد الذي تصل قيمته إلى 250 ألف جنيه، تقدر بـ1500 جنيه، أما الشريحة الثانية التي تكون فيها قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه، وحتى 500 ألف جنيه، تقدر ضريبة التصرفات العقارية لها بـ2000 جنيه، وفي حالة كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف وحتى مليون جنيه، فتكون قيمة التصرف العقاري، 3 آلاف جنيه، أما الشريحة الرابعة، التي تكون فيها قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 4 آلاف جنيه.

احتساب قيمة ضريبة التصرفات العقارية

وأضافت المالية خلال منشور لها عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن العمل بالضريبة المقررة بنسبة 2.5%، يستمر دون حد أقصى من قيمة التصرف في العقارات المبنية، أو الأراضي للبناء، سواء كان التصرف عليها أو بحالتها، أو بعد إقامة المنشآت، وكان على العقار كله، أو جزء منه، أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

موعد سداد الضريبة العقارية

ونوهت الوزارة إلى أن ضريبة التصرفات العقارية، تسدد خلال 30 يومًا من تاريخ التصرف، ويتم ذلك عن طريق مأمورية الضرائب التابع لها، المتصرف أو البائع، محددة الجهة المعنية بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية، حيث تختص مصلحة الضرائب المصرية، بمتابعة تحصيل الضرائب العقارية، وذلك من المكلف قانوناً، وهو البائع دون الرجوع على المشتري، إلا إذا قام المشتري، بالتقدم طواعية لسداد هذه الضريبة، تيسيرًا على الممولين.