وزيرة خارجية ألمانيا تزور مصر والأردن خلال جولة بالشرق الأوسط

تحتفل ألمانيا هذا العام بمناسبة مرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسية المصرية الألمانية، وفي هذا السياق صرحت وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، بأن مصر تعد شريكا مهما ليس فقط فيما يتعلق بنزاعات الشرق الأوسط، وإنما بعديد من التحديدات الإقليمية، وفق ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكشفت الوزيرة عن أنها ستقوم بجولة في منطقة الشرق الأوسط، ستشمل مصر والأردن لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إذ تتقاسما «القاهرة» و«برلين» كثير من السياسات والرؤى والمواقف.

ألمانيا ترغب في البناء على تاريخ العلاقات مع مصر

وأعربت وزيرة الخارجية الألمانية عن رغبة برلين في البناء على هذا من أجل المستقبل، ودعم مصر في مساعيها لتعزيز مشاركة المجتمع المدني في العمليات السياسية والاجتماعية، قائلة إنها ستقترح على مصر بصفتها الدولة المضيفة لمؤتمر تغير المناخ المقبل، ولها دور مهم بشكل خاص تلعبه، أن تتولى مع ألمانيا بشكل مشترك رئاسة حوار بيترسبرج بشأن المناخ، الذي ستستضيفه ألمانيا في يوليو.

وتطرقت وزيرة الخارجية الألمانية إلى الأوضاع في الشرق الأوسط، قائلة إنه رغم الصراع في الشرق الأوسط يعتبر أزمة، لطالما احتدمت بالنسبة للكثيرين، لكنها أكدت أنه لا يمكن القبول بهذا الوضع الراهن.

إشادة بدور مصر مع الأردن

وفي هذا السياق، أشادت «بيربوك» بدور مصر المهم مع الأردن، باعتبارهما جارين مباشرين لإسرائيل وأقدم شريكين في معاهدة السلام.

وأوضحت أنها ستبحث في كلا البلدين سبل دعم المزيد من الخطوات على طول الطريق نحو عملية السلام، خلال جولة شرق أوسطية لها، مؤكدة أن ألمانيا ملتزمة بهدف حل الدولتين المتفاوض عليه، مؤكدة ضرورة أن يكون هناك دولة فلسطينية فاعلة وديمقراطية وذات سيادة.