رياح أمشير تضرب مياط: أمطار غزيرة وارتباك في الأسواق والشوارع

تعرضت محافظة دمياط، مساء اليوم الأربعاء، لموجة من الطقس السيئ وتساقط الأمطار الغزيرة، خاصة على مدن دمياط ورأس البر وعزبة البرج ودمياط الجديدة، وشهدت حركة الأسواق والحركة المرورية على الطرق السريعة ارتباكا بسبب الأمطار الغزيرة ورياح شهر أمشير، التي بدأت قوية.

انتظام حركة الملاحة بميناء دمياط

ولم تتأثر حركة الملاحة البحرية بميناء دمياط، ويسير العمل بالميناء وفق المعدلات الطبيعية، كما لم تتأثر حركة الصيد ببحيرة المنزلة والبحر المتوسط.

إحجام مراكب الصيد بعزبة البرج عن الخروج

بينما تسببت التقلبات الجوية فى إحجام عدد كبير من مراكب الصيد ببوغاز عزبة البرج عن الخروج لممارسة أعمال الصيد بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح.

من جانبها وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رؤساء المدن والمراكز، بالتواجد بالشوارع ورفع آثار مياه الأمطار المتراكمة وإعادة حركة السير إلى طبيعتها في أقرب وقت.

وقال المحاسب حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، أنه جرى المرور على جميع أماكن تجمع مياه الأمطار وسحب مياه الأمطار أولا بأول، بالاستعانة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وجار على مدار الساعة رفع مياه الأمطار من كل المناطق على نطاق قطاع جنوب.

وفى مدينة رأس البر، تابع وليد الشهاوي رئيس المدينة، رفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع رأس البر بمعدات وسيارات الوحدة، ومتابعة عمل محطات الرفع وبلاعات صرف المطر، إثر موجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.