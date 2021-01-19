بسبب الطقس السئ.. توقف حركة الصيد ببوغاز عزبة البرج في دمياط

شهدت محافظة دمياط هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة، اليوم، ما نتج عنه توقف حركة الصيد ببوغاز مدينة عزبة البرج في الوقت الذي انتظمت فيه حركة الملاحة البحرية بميناء دمياط.

وقال عصام البراوي، شيخ الصيادين بمدينة عزبة البرج في تصريح لـ«الوطن»، إن الرياح الشديدة تسببت في توقف حركة الصيد ببوغاز العزبة بعدأنوصل ارتفاع أمواج البحر إلى ثلاثة أمتار.

و في سياق متصل أصدرت هيئة ميناء دمياط بياناً، اليوم، أعلنت فيه استمرار حركة الملاحة والتداول، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29287 طنا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 18200 طنا من الذرة ،بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 372 حاوية مكافئة من الخضروات والحاصلات الزراعية يتم تصديرها إلى «الإمارات و السعودية و روسيا و اسبانيا و أمريكا و باكستان و سنغافورة و سريلانكا و اندونيسيا و سلوفينيا و إيطاليا و إلمانيا و مالطا و ماليزيا».

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 1182 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1328 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 87114 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 97291 طنا.

كما غادر الميناء قطار مكون من 25 عربة بعد أن أفرغ 25 حاوية مكافئة قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4927 شاحنة .