إصابة فردي شرطة اصطدمت سيارتهما بأخرى ملاكي في بورسعيد 

أصيب شرطيان بإدارة النجدة في الساعات الأولى من صباح اليوم، في حادث تصادم سيارة شرطة كانا يستقلاها مع أخرى ملاكي بحي العرب في بورسعيد.

إخطار بحادث التصادم

تلقى اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة شرطة مع أخرى ملاكي في تقاطع شارعي كسرى وأبو الحسن بحي العرب ببورسعيد، وأسفر الحادث عن إصابة شرطيين بإدارة النجدة.

سيارات الإسعاف تنقل المصابين للمستشفى

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السلام ببورسعيد، التابعة للتأمين الصحي الشامل، وتبين من هوية المصابين والكشف الطبى عليهما، أنهما محمد إسماعيل محمد، 50 سنة مساعد شرطة، وفؤاد عامر مرعي نمر، 42 سنة عريف بإدارة النجدة، مصابان بكسور وجروح متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

السرعة سبب الحادث

تبين من تحريات رجال البحث الجنائي بقسم شرطة العرب أن سيارة شرطة رقم 9948 تصادمت مع أخرى ملاكي، خلال مرور كل واحدة منهما في تقاطع الشارعين بسرعة زائدة، فتم التحفظ على سائق السيارة الملاكي وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، ويجرى نقل السيارتين، الشرطة والملاكي، من نهر الطريق لإعادة تسيير الحركة المرورية التى توقفت بسبب الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وسؤال المصابين، وأمرت بالتحفظ على سائق السيارة الملاكي تحت تصرفها.