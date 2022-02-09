عادل الغضبان: المصالح الحكومية في محافظة بورسعيد مميكنة بنسبة 100%

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إنه نظرا لأهمية التحول الرقمي، عكفت الدولة المصرية خلال الخمس سنوات الماضية على أن تصبح محافظة بورسعيد أول محافظة رقمية لسنة 2019، إذ أصبحت كل المصالح الحكومية وديوان عام المحافظة مميكنة بنسبة 100%، فضلًا عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

بورسعيد تمتلك بنية أساسية قوية في التحول الرقمي

وأضاف «الغضبان»، خلال تصريحات عبر «زوم» على قناة «إم بي سي مصر»، أن المحافظة لديها بنية أساسية تحتية قوية للغاية في التحول الرقمي، موضحًا أن المحافظة تتعاون مع وزارة التخطيط، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الاتصالات، بالإضافة إلى التعاون مع جهة دولية محايدة لتدريب موظفي المحافظة.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أنه جرى العمل على تدريب الموظفين منذ 8 أشهر، وتجري متابعة أداء الموظفين داخل الإدارات المختلفة في المحافظة، وهو ما ينعكس بأسلوب مباشر وغير مباشر على المواطن نفسه، لأنه يحصل على خدمة مميكنة ومميزة في أقل وقت.

المواطن في بورسعيد يحصل على خدمة مميزة ومميكنة

وأشار اللواء عادل الغضبان، إلى الحرص على تدريب الموظفين على أداء مهامهم وخدمتهم للمواطن، من خلال الدورات التدريبية بالتعاون مع وزارتي التخطيط، والتنمية المحلية، وأيضا الشركة المسؤولة عن «الأيزو» لمتابعة أداء المتدربين داخل محافظة بورسعيد كل 6 أشهر وكل عام.

وأوضح أن المواطن الآن أصبح يحصل على خدمة مميزة ومميكنة، ولا يتعامل مع الموظف مباشرًة، ولكن من خلال مواقع رئيسية منها مركز خدمة المواطنين.