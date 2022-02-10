بعد 3 أيام من بدء الأوكازيون.. تجار: الأسواق الشعبية خطفت الزبون

كشف تجار الملابس بالغرف التجارية والأدوات المنزلية، عن أسماء الأماكن التي لاقت إقبالا في الأوكازيون الشتوي الذي بدأ 7 فبراير من الشهر الجاري، ومنها «الموسكي والحمزاوي والعتبة والغورية وكرادسة وحمام التلات وسوق الجمعة»، وأشاروا إلى أن المحال التجارية تعرض الملابس والأدوات المنزلية والأحذية والمفروشات بتخفيضات تفوق المقررة للأوكازيون، لافتين إلى أن الأسعار تبدأ من 50 جنيهًا للحذاء بسوق الجمعة و250 جنيها لكيلو الملابس .

محلات الكيلو

وقال «خالد سليمان»، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الأسواق ومحلات الكيلو خطفت زبون الأوكازيون الشتوي من محلات الملابس الجاهزة المشاركة في الأوكازيون بالرغم من عروض الأسعار والتصفيات التي تتعدى 50%».

وقال إن وكالة البلح تشتهر ببيع «استوكات الملابس»، بالكيلو سواء في محلات مخصصة لبيع مثل هذه الملابس أو من خلال صفحات الفيس والجروبات المختلفة، وتباع بتخفيضات طبقا لنوع وجودة الملابس أو تصنيفها إن كانت شتوية أو صيفية ففي الملابس الصيفي يضم الكيلو أحيانا من 3 إلى 4 قطع بعكس الشتوي الذي لا يتعدى عدد القطع فيه قطعتين، ويتراوح سعر الكيلو في المتوسط بين 280 و400 جنيه في الصيفي وبين 250 و350 للشتوي ويزيد السعر في ملابس الأطفال لكونها الأكثر عددا والأقل وزنا وتتنوع ماركاتها بين المحلي والعالمي.

محلات الموسكي

وفي الموسكي، يباع البنطلون الجينز «الشبابي»، بسعر 80 جنيها، ويصل إلى 150 جنيها، وسعر البنطلون الجينز الحريمي يبدأ من 90 جنيها، ويصل إلى 140 جنيها، أما سعر القميص الرجالي فيبدأ بـ 80 جنيها، ويصل إلى 140 جنيها.

شارع الحمزاوى

وفي شارع الحمزاوى تباع فيه أقمشة الستائر بسعر يبدأ من 25 جنيها إلى 250 جنيها للمتر، كما تباع كل لوازم الستائر ويوجد أكثر من ترزي ستائر لتفصيل الستارة بكل مشتملاتها خلال ساعة .

حمام التلات

ويقول أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرف التجارية، لـ«الوطن»، إنّ حمام سوق التلات من الأسواق التي تشتهر ببيع الأدوات المنزلية بأسعار مخفضة جدا وتفوق تخفيضات الأوكازيون حيث لا تتعدى التخفيضات في الأوكازيون 20 % فيما تتجاوز التخفيضات 40% بسوق التلات: «أطقم صيني تبدأ من 2000 جنيه حتى 20,000 جنيه وكل طقم صيني يختلف عن الآخر فتجد طقم يبدأ من 60 قطعة وأطقم أخرى 150 قطعة».

أسعار الأحذية فى سوق الجمعة

وفي سوق الجمعة يباع الحذاء بسعر 50 جنيهًا بأشكال وأنواع وماركات مختلفة وتبدأ الأحذية الشمواة والجلد من 75جنيها للحذاء.