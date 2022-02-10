السجن 5 سنوات لمتهمين باستدراج شاب وسرقته في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة متهمين اثنين، بالسجن المشدد 5 سنوات لإتهامها فى قضية سرقة بالإكراه فى الشرقية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام، رئيس محكم جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين أسامة حسن ربيع وسامح السيد محمد لاشين، وسكرتارية فليبس صبحي.

بلاغ سرقة بالإكراه

وتعود أحداث القضية رقم 15944 لسنة 2021 جنايات ديرب نجم والمقيدة برقم 2731 لسنة 2021 كلي جنوب الزقازيق، إلى تلقي مدير أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة ديرب نجم يفيد بقيام «أحمد. ر. م»، البالغ من العمر 23 عاما، مقيم فى قرية أكراش التابعة لمركز ديرب نجم، و«حمادة. ر. م»، المقيم فى قرية أكراش التابعة لمركز ديرب نجم، بقيامها بالسرقة بالإكراه من المواطن «محمد. م. ا»، البالغ من العمر 26 عاما، مقيم فى عزبة ظابو هلال التابعة لمركز ومدينة الزقازيق.

اعتراف المتهمين أمام النيابة

ومن خلال التحقيقات تبين أن المتهمين استقلا الدراجة البخارية الخاصة بالمواطن «توك توك» بهدف إيصالهما إلى محل الواقعة، وأثناء قيادته استوقفاه، وأشهر المتهم الأول سلاحا أبيض فى وجه المجني عليه، مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، وقام المتهم الثاني بسرقته كرها والفرار بالمسروقات، فيما تمكن الأهالي من ضبط المتهم الأول وتسليمه للشرطة وبحوزته سلاح أبيض.

ألقت الشرطة القبض على المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.