محافظ مطروح: 1591 فرصة عمل جديدة للشباب

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، نجاح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمطروح، بالتنسيق مع المحافظة، خلال العام الماضي 2021، بتقديم خدمات التمويل لعدد 440 مشروعا، بإجمالي قروض بمبلغ 34.6 مليون جنيه، وأن الجهاز خلال عام، أدى دوره المهم في تشجيع الشباب، في إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ونشر ثقافة العمل الحر، وتوفير مصدر دخل مناسب لهم ولأسرهم، وفتح مصدر دخل، والصرف على بيوت جديدة للأسر.

1591 فرصة عمل جديدة في مطروح

قال المحافظ، اليوم، إن المشروعات التى جرى تنفيذها خلال عام، ساهمت في توفير عدد 1591 فرصة عمل لأبناء مطروح، تنوعت بين مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات الإقراض المباشر، كما أصدر الجهاز من خلال وحدة تقديم الخدمات بالجهاز، عدد 43 بطاقة رقم قومي للمنشأة، و131 بطاقة ضريبية، و100 ترخيص نشاط مؤقت للمشاريع الجديدة، و7 تراخيص نشاط مؤقت لبعض المشاريع «توفيق أوضاع»، وإصدار عدد 103 تراخيص نشاط نهائي، بالإضافة إلى إصدار99 شهادة تصنيف للمشروعات، وإصدار عدد 99 شهادة المزايا للعميل، وفتح عدد 11 ملفا بالتأمينات الإجتماعية.

تدريب ودراسات جدوى لشباب مطروح

أضاف محافظ مطروح، أنه بجانب المشروعات التى جرى تنفيذها للشباب والأسر، هناك تدريب استهدف عدد 17 متدربا في برنامج ابدأ مشروعك، وتقديم عدد 22 دراسة جدوى لمشروعات صناعية لعملاء الجهاز، بجانب المشاركة في معرض تراثنا 2021، بعدد 11 عارضا، وإقامة معرضا صيفيا، بالتعاون مع محافظة مطروح لدعم 35 مستفيدا لمدة 3 أشهر.

جهاز المشروعات يدعم الشباب

وقدم جهاز المشروعات دعم آخر للمشروعات والشباب القائمين عليها، من خلال تصوير منتجات المشروعات الصغيرة الممولة وغير الممولة، وتسجيلها على منصة المشروعات الصغيرة بغرض التسويق والترويج لها، مع تقديم خدمة طلب معلومات الأعمال لعدد 28 عميلا، وتقديم خدمة التسويق فى سلاسل تجارية لعدد 2 عميل، بجانب تنظيم العديد من الندوات للتعريف على قانون تنمية المشروعات بجميع مدن ومراكز محافظة مطروح الثمانية.

توسع بالمشروعات الصغيرة في مطروح

أكد محافظ مطروح، دعمه الكامل وتذليل أي عقبات تماشيا مع توجه الدولة، في التوسع فى إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتوفير فرص عمل للشباب، والقضاء علي البطالة، ونشر ثقافة العمل الحر.