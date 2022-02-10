والدة «هايدي» ضحية الابتزاز بعد الحكم على المتهمين: ارتاحت في قبرها

عبرت السيدة «منى» والدة الطفلة «هايدي» ضحية الابتزاز الإلكتروني بالشرقية، عن فرحتها بعد صدور الحكم بالسجن للمتهمين الخمسة بابتزاز ابنتها ونشر صور مفبركة لها.

وقالت والدة الضحية «هايدي»، إنها لم تتوقع صدور الحكم ضد المتهمين بهذه السرعة، مشيدة بسرعة تعامل الشرطة والقضاء مع الواقعة فور حدوثها وضبط المتهمين، ثم إحالتهم الى المحاكمة العاجلة، ووصفت الحكم بـ«العادل».

ووجهت رسالة لابنتها قائلة، قائلة «ارتاحي يا بنتي حقك رجع»، وأردفت: «هستقبل العزاء من السيدات، ورغم حزني على بنتي لكن فرحانة إن حقها رجعها».

وقضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة اثنين من المتهمين بابتزاز الطفلة «هايدي» بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن 6 سنوات، بتهمة ابتزاز الضحية ونشر صور خادشة للحياء منسوبة لها.

محاكمة المتهمين بابتزاز «هايدي»

كانت هيئة جنايات الزقازيق، استمعت إلى أقوال ضابط التحريات في واقعة ابتزاز الطفلة هايدي، كما استمعت إلى أقوال المتهمين في جلسة علانية، إذ أنكروا الاتهامات المنسوبة لهم، فيما أطلعت هيئة المحكمة على الأحراز، واستكملت الاستماع للمتهمين والمحامين، في إطار استكمال ثاني جلسات المحاكمة.

إحالة المتهمين للمحاكمة بعد 10 أيام من الواقعة

كانت النيابة العامة، أمرت بإحالة 5 متهمين إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بتهديد المجني عليها الطفلة هايدي وشقيقتها، عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وإفشائهم صورًا خادشة منسوبة للأولى، واعتدائهم على حرمة حياتها الخاصة، وعلى المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

المتهمون هددوا والدة الطالبة

وذكرت النيابة، في بيان، أنها أقامت الدليل قِبَل المتهمينَ من شهادة 8 شهود، منهم والدا الطفلة المجني عليها، وشقيقتها، وبعض أقاربها، وصديقة لها، والذين توصلت التحقيقات معهم إلى نشوب خلاف بين والدة الطفلة المتوفاة ومتهمة جارة لها.

وتبين أنَّ ابنتيْ الجارة، تحصلا من متهميْنِ اثنين آخرينِ على صور خادشة منسوبة للمتوفاة، وجرى تهديد والدة الطفلة بنشرها لإجبارها على الاعتذار لها، فامتثلت لها، وفوجئ أهل المجني عليها، بانتشار تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ولما علمت المتوفاة بذلك، أقدمت على قتل نفسها، وما توصلت تحريات الشرطة إلى ذات الرواية.