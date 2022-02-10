«أم هاني» شقيانة على عيالها ببيع الجبنة من 20 سنة: «كل اللي حيلتي بلاص مش»

على أحد أرصفة مدينة كفر الشيخ، تجلس السيدة «أم هاني»، البالغة من العمر 62 عاماً، وإلى جوارها عدد من «الجرادل البلاستيكية»، بداخلها أنواع مختلفة من «المش» و«الجبنة القديمة» و«المورتة»، تقوم ببيعها من أجل الإنفاق على أولادها منذ وفاة زوجها من سنوات، وذلك بعدما ضاق بها الحال ولم تجد لنفسها وسيلة أخرى.

تستيقظ السيدة الستينية، عقب صلاة الفجر مباشرة، لتتوجه ببضاعتها إلى غرب مدينة كفر الشيخ، على أحد الأرصفة حيث عرف زبائنها هذا المكان منذ 20 عاما: «بصحى الصبح بدري وبجهز البضاعة في جرادل بلاستيك، بعد ما أطلعها من البلاص، وبشيلها في توك توك وأروح مكاني علشان زبايني عرفوني هنا، وربنا بيرزقني آخر اليوم بجنيهات بقدر أربي عيالي منهم، لأن مليش مصدر دخل غير مهنة بيع الجبنة القديمة».

السيدة تعمل لمدة 12 ساعة متواصلة

نحو 12 ساعة متواصلة تقضيها السيدة «أم هاني» على الرصيف لبيع بضاعتها ثم العودة لمنزلها بجنيهات تسد رمق أبنائها: «الحمدلله ربنا بيراضيني، وبقالي 20 سنة شغالة في الشغلانة، بجري وشقيانة على عيالي، وببيع الكيلو الجبنة القديمة بـ40 جنيها والمش بـ20 والمورتة بـ20 برضو، وفي الآخر ربنا بيكرم بفلوس أجيب الدواء بتاعي وأصرف على عيالي وبساعد معاهم».

تشتري «أم هاني» القشطة من الفلاحين، ثم تقوم بخضها وحرقها، ثم إضافة لبن لعمل المش والجبنة القديمة: « بنجيب لبن رايب ولبن سايب، بنعمل الزبدة وبيفضل منها خض فبنحرقه على النار، وبيبقة مورتة بندور بيها المش مع إضافة لبن سايب، وبعدين نسقط الجبنة البيضا فيها ونسيبها حوالي سنة تدو وتبقى جبنة قديمة من اللي الناس بيحبوها».

«أم هاني» بدأت بـ100 جنيه ووصلت لـ10 آلاف

بـ100 جنيه بدأت السيدة «أم هاني» مشروعها، إلى أن كبر ووصل لآلاف الجنيهات: « بدأت مشروعي بـ100 جنيه بس، بنشتري من الفلاحين وبصنع في بيتي، ودلوقتي رأس مالي وصل لحوالي 10 آلاف جنيه، وكل يوم بطلع أشوف رزقي ومعنديش إجازة، ولما الناس عرفتني وعرفت مكاني راس مالي زاد، وبقيت ببيع زبدة وجبنة قريش فلاحي وجبنة قديمة ومش».