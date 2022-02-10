وزير النفط الليبي: أزمة الغاز في أوروبا تتجاوز قدرات إنتاجنا

أكد وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد عون، أن ليبيا غير قادرة على تصدير الغاز إلى دول أوروبا من الحقول الليبية، حتى لو زادت في معدلات الإنتاج الحالية، وذلك لأن أزمة الغاز في أوروبا تتجاوز قدرات الإنتاج في ليبيا.

مخاوف أوروبا من قطع روسيا إمدادات الغاز

وأضاف عون، في تصريحات نشرتها وكالة سبوتنيك الروسية، أن كميات الغاز التي كانت تصدر عن طريق خط شركة غرين ستريم إلى إيطاليا، ومنها إلى بقية الدول الأوروبية تخصص حاليًا لاستهلاك محطات الكهرباء في ليبيا، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الليبية في تقرير بعنوان: الغاز الليبي لن يكون بمقدوره الإيفاء بحاجة أوروبا ولا التعويض عن غاز روسيا.

وكانت الأزمة الأوكرانية، والتطورات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، قد أثارت مخاوف أوروبا من قطع روسيا إمدادات الغاز التي تمر في الأساس عبر أوكرانيا، إذا ما تفاقمت الأمور إلى نزاع مسلح .

سوناطراك الجزائرية تعزز شراكتها مع ليبيا في النفط والغاز

وفي سياق متصل، وقعت كل من الجزائر وليبيا، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الثنائية في مجال قطاع النفط والغاز.

وأوضحت شركة سوناطراك الجزائرية الحكومية لاستغلال المواد البترولية، في بيان، أنها وقعت مع المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة بينهما في مجال قطاع النفط والغاز، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وبحسب البيان، تهدف المذكرة إلى استئناف نشاط شركة سوناطراك في ليبيا من أجل استكمال التزاماتها التعاقدية، والشروع في تطوير الحقول المكتشفة، إضافة إلى تعزيز سبل التعاون في مجالات إنجاز المشاريع النفطية والغازية، وكذلك الخدمات البترولية والتدريب.

كان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مصطفى صنع الله، والمدير العام لشركة سوناطراك توفيق حكار قد عقدا لقاء، قبل هذا التوقيع، لبحث تطوير سبل التعاون المشترك في مجالات الاستكشاف والإنتاج والخدمات شبه النفطية والتدريب.

وأكد الطرفان، خلال اللقاء، على أهمية تضافر الجهود لتسهيل العودة السريعة لسوناطراك للنشاط في ليبيا، من خلال استكمال التزاماتها التعاقدية، ووضع رؤية مستقبلية لإعداد خطط لتطوير الحقول المكتشفة.