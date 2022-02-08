ليبيا تبحث ترحيل المهاجرين.. وبعد غد التصويت على رئيس للحكومة

بحثت وزارة الداخلية الليبية، أمس الاثنين، مع سفراء دول أجنبية ملف الترحيل الطوعي للمهاجرين غير الشرعيين، وقال وزارة الداخلية في بيان على صفحتها بـ موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن اجتماعا عقد بمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ضم رئيس الجهاز وعدد من ممثلي سفارات الدول الإفريقية وسفارة بنجلاديش وباكستان لدى ليبيا والقنصل المصري

وتناول الاجتماع استعراض أوضاع المهاجرين داخل مراكز الإيواء التابعة للجهاز، ومناقشة عمليات الترحيل الطوعي لـ المهاجرين إلى بلدانهم، وتسهيل استخراج وثائق السفر لهم من أجل عمليات الترحيل.

وصوت «مجلس النواب» الليبي، أمس الاثنين، خلال جلسته الرسمي، برئاسة المستشار عقيلة صالح، بالإجماع على مشروع قرار لجنة خارطة الطريق المشكلة من جانب البرلمان.

ونصت المادة الأولى من مشروع القرار، على اعتماد خارطة الطريق المقدمة من اللجنة المشكلة من قبل البرلمان، بحيث يُجرى الاستحقاق الانتخابي بـ ليبيا في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الليبية الرسمية.

من جانبها، أوصت المادة الثانية من مشروع القرار لجنة خارطة الطريق بالتشاور مع لجنة مجلس الدولة لتقديم الصيغة النهائية بشأن التعديل الدستوري.

صالح يعلن المرشحين اللذين استوفيا شروط منب رئيس الحكومة

بدوره، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، أن البرلمان سيصوت بعد غد الخميس على اختيار رئيس للحكومة، بدلا من عبدالحميد الدبيبة، كما أعلن اسمي المرشحين اللذين استوفيا شروط الترشح.

وقال صالح، خلال جلسة لمجلس النواب مساء أمس الاثنين، إن المرشحين لمنصب رئيس الوزراء فتحي باشاغا، وخالد البيباص هما الوحيدان اللذان استوفيا شروط الترشح، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقدم البيباص وباشاغا، مشروعهما لمجلس النواب خلال جلسة منقولة على الهواء ثم جرى تعليق الجلسة لـ اليوم الثلاثاء، فيما تعهد باشاغا الذي شغل منصب وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، بعدم الترشح للرئاسة الليبية.

وقال باشاغا، إنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أنه سيعتبر أي وزير في حكومته ينوي الترشح لتلك الانتخابات مستقيلا ، مشددا على أن أهداف الحكومة هي توحيد المؤسسات وخاصة العسكرية والأمنية.

وأشاد باشاغا، بالدور المتميز للجنة«5+5» لتوحيد المؤسسات العسكرية، موضحا أنه لن يتم تحقيق أي إنجاز دون دعم مجلسي النواب والدولة والمواطنين.

من جانبه، التقى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أمس الاثنين، بالمستـشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني وليامز، في العاصمة الإيطالية «روما»، وبحث المسؤولان، آخر التطورات الليبية، وأهمية التوافق الوطني والدولي في دعم عملية سياسية شاملة.