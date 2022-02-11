من الصحابي الذي أقر الأذان الثاني لصلاة الجمعة؟.. الإفتاء تجيب

ذكرت دار الإفتاء أنَّه لا حرج في الأذان الثاني الخاص بصلاة الجمعة، وأنه أمر مشروع، وهو سنة الصحابي عثمان بن عفان رضي الله عنه، مشيرة إلى أن الله قد شرع الأذان، من أجل إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، بالإضافة إلى تنبيههم للإقدام عليها.

وأضافت في فتوى رسمية على موقعها الرسمي، أنه قد شُرِعت الإقامة، من أجل استنهاض الناس لأداء الصلاة، إضافة إلى أنه شرع أذان واحد لكل صلاة، حيث كان زمن التشريع للأذان بعد الهجرة في العام الأول، وفق ما ثبت في حديث «رؤيا عبدالله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما».

لجوء عثمان بن عفان للأذان الثاني يوم الجمعة

وأشارت إلى أنه كانت الجمعة، مثل سائر الصلوات خلال عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، إلا أنه للحاجة إليه وهي كثرة الناس قد زاد عثمان رضي الله عنه الأذان الثاني يوم الجمعة، لافتة إلى أنه لا يوجد مانع في زيادة أذان في وقت يحتاج الناس إليه.

وأكدت أنه ما فعله عثمان رضي الله عنه، لا يشذ عن باقي الأمة، حيث أقره الصحابة في عهده، بالإضافة إلى أنه قد ثبت الأمر على ذلك خلال عهد علي بن أبي طالب حتى العصر الحالي.

شعائر الإسلام التي ارتضاها العلماء

واستشهدت بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلافًا كَثِيرًا؛ فَعَلَيْكُمْ بسنتي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ»، مشيرة إلى أن الذي يطعن فيه وينكره فإنه يطعن في إجماع وشعائر الإسلام التي ارتضاها العلماء عبر القرون المختلفة.

وأكدت أن الذي يدَّعي أنه بدعة ضلالة، فإنه بذلك يُخالف ما تواتر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أن الله سبحانه لا يجمع أمته على ضلالة.