حالة الطقس غدا الجمعة 11-2-2022.. ارتفاع في درجات الحرارة وشبورة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بداية من غدا الجمعة، ستعود حالة الاستقرار في الأحوال الجوية، كما ستشهد ارتفاعات بسيطة في درجات الحرارة على بعض المحافظات في جنوب البلاد.

كما أشارت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها منذ قليل، إلى أن محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، ستشهد طقس مائل للبرودة خلال ساعات النهار، في حين تصبح حالة الطقس على محافظات شمال الصعيد معتدل الحرارة، في حين انه سيكون طقس مائل للدفء على محافظات جنوب الصعيد ووسط سيناء، مؤكدة انه مع بداية ساعات الليل، سيسود طقس بارد وشديد البرودة على معظم محافظات ومدن الجمهورية.

شبورة مائية وأمطار خفيفة

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أنه لن يكون هناك أي ظواهر جوية فى طقس الجمعة، سوى الشبورة المائية التي ستتكون في الرابعة فجرا، وتستمر حتى الثامنة صباحا، وسقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشرقية للبلاد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة

القاهرة 18- 10

الإسكندرية 18- 10

وادي النطرون 19- 10

طنطا 18- 10

شبين الكوم 18 - 11

دمنهور 18- 10

بلطيم 17- 10

مطروح 16- 11

السلوم 15- 10

سيوة 17- 06

بورسعيد 17- 09

دمياط 17- 11

الزقازيق 18- 10

المنصورة 18- 10

الإسماعيلية 18- 10

السويس 18- 10

العريش 17- 11

رفح 17- 10

رأس سدر 19- 11

نخل 17-06

نويبع 19- 13

طابا 17- 14

كاترين 14- 00

الطور 22-12

شرم الشيخ 21-14

الغردقة 20- 12

مرسى علم 20- 12

الفيوم 18- 05

بني سويف 18-06

المنيا 19-05

أسيوط 19- 05

سوهاج 19 -05

قنا 20- 07

الأقصر 20- 09

أسوان 21- 10

إدفو 21-08

أبو سمبل 20-10

الوادي الجديد 19- 09

شلاتين 22- 12

أبو رماد 21- 12

حلايب 20- 14

رأس حدربة 20- 14.