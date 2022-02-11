سقوط شخص في بئر عمقها 200 متر في أسيوط.. وانتشال جثمانه

تمكن فريق قوات الحماية المدنية والإنقاذ من انتشال جثة شخص سقط في بئر ري داخل مزرعة على مرسى طريق العزيزية التابعة لمركز منفلوط بجوار شركة البترول بطريق جحدم في محافظة أسيوط.

إخطار أمني بالحادث

وتلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بسقوط شخص في بئر داخل مزرعة «على مرسى» بطريق العزيزية منفلوط بجوار شركه البترول دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والحماية المدنية وبالمعاينة والفحص تبين سقوط المواطن «طلعت حسانين عبد المنعم» 42 سنة في بئر ري قطر 16 بوصة بعمق 200 متر.

انتشال الجثة ونقلها للمستشفى

جرى انتشال الجثة بمعرفة قوات الحماية المدنية والإنقاذ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام وجاري تحرير المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.