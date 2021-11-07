مصرع شخص انهار عليه حفر بئر بمنزل في أسيوط

لقى شخص مصرعه إثر إنهيار حفر بئر عليه داخل منزل بقرية المعصرة التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط، وجارٍ انتشال الجثة بواسطة قوات الحماية المدنية والإنقاذ.

إخطار أمني بالحادث

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي يفيد بوقوع حادث انهيار بئر داخل منزل بقرية المعصرة دائرة المركز ووجود شخص تحت الأنقاض.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وفرق الإنقاذ والحماية المدنية وسيارة الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار حفر بئر على المواطن «فارس أنور إسماعيل»، 22 عاما.

وجارٍ انتشال الجثة من تحت الأنقاض وجارٍ تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت قد شهدت محافظة أسيوط منذ أمس العديد من حوادت سقوط أشخاص في بئر صرف صحى حيث لقى شخصان مصرعهما، أحدهما طفل دون السادسة من عمره، وذلك إثر سقوطهما في بئر للصرف الصحي، داخل مزرعة على طريق «جحدم»، في قرية «منقباد»، التابعة لمركز أسيوط، وجرى انتشال الجثتين بواسطة قوات الحماية المدنية والإنقاذ، ونقلهما إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، تحت تصرف النيابة.