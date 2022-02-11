شقيق علاء ولي الدين: كان دايما يقول هموت وأنا صغير.. وماما زي جواهر

قال معتز ولي الدين شقيق الفنان الراحل علاء ولي الدين، إن شخصية جواهر التي جسدها شقيقه في فيلم الناظر صلاح الدين، عبرت عن والدته، موضحا: «دي والدتي الله يرحمها، كان مرتبط بيها، لأنه كان أكبر إخواته وبيحبها جدا، فلما عمل شخصية الأم في الفيلم اقتبس شخصية والدتنا باكسسواراتها وحركاتها وكل حاجة».

والدتي كانت بتخبي الريموت في صدرها زي جواهر

ذكر «معتز»، في مداخلة هاتفية، اليوم الجمعة، مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج «8 الصبح»، الذي يعرض على قناة «DMC»: «في مشهد من فيلم الناظر، علاء كان بيخبي فيه الريموت في صدره، وده اللي كانت بتعمله والدتي، كانت بتخبي الريموت في صدرها عشان إحنا الـ 3 بنحب نتفرج على التلفزيون، ولما شافت نفسها على التلفزيون فرحت جدا وقالت له أنا عاوزة نص الأجر لأني نجحت وكسرت الدنيا».

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كنا بنساعده على قد ما نقدر

أوضح «معتز» أن الراحل كان يستشير أفراد أسرته في الأدوار التي يحتار في قبولها أو رفضها: «كنا على قد ما بنقدر بنساعده وبنقدم النصيحة لكن القرار الأخير كان له»، مضيفا: «تخنه مكنش مسبب له أي مشكلة، علاء تخنه كان مسبب له سعادة وخفيف جدا وبيجري، وكان بيتعامل مع الأمور بشكل عادي، وكل ما يحاول يعمل ريجيم يفشل ويقول أنا بحب الأكل وجسمي».

هنيدي قاله «يخرب بيتك هنبقى جدود»

أكد: «كان دايما يقول أنا هموت صغير وكان مريض ومصاب بالسكر والضغط وتصلب الشرايين، وكان يشعر بأنه سيموت صغيرا، وفي مرة هنيدي قاله بطل بقى يخرب بيتك أنت كل شوية تقول الكلام ده؟! هتعيش وهنبقى جدود».