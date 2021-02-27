شقيق علاء ولي الدين يروي كواليس صورته مع الهضبة والإمبراطور: من 21 سنة

18 عاما مرت على رحيل الفنان علاء ولي الدين، الذي تحل ذكرى رحيله الشهر الجاري، حيث رحل عن عالمنا 11 فبراير عام 2003، وأحيا شقيقه معتز ولي الدين، ذكرى وفاته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بنشر صورة نادرة جمعت الراحل مع كل من المطرب عمرو دياب، وهو في مرحلة الشباب، وكذلك كان بها الفنان أحمد زكي.

الصورة ترجع لعام 2000 خلال العرض الأول لفيلم الناظر

معتز ولي الدين، شقيق الفنان علاء ولي الدين، يروي كواليس الصورة النادرة التي جمعت بين شقيقه والمطرب عمرو دياب والفنان أحمد زكي، إذ تعود كوليس الصورة إلى 21 عاما، وكان ذلك اليوم من أسعد لحظات «علاء ولي الدين».

وأضاف معتز لـ«الوطن»، أن تلك الصورة كانت في عام 2000، خلال العرض الأول لأحد أهم افلام علاء ولي الدين وهو فيلم «الناظر» والذي قام ببطولته، وحرص عمرو دياب وأحمد زكي على الحضور وتهنئته بالفيلم الجديد، والذي أحد انجح أفلام الراحل، والتقطت الصورة في سينما هيلتون رمسيس، بحضور عدد كبير من النجوم.

وتابع شقيق الفنان الراحل، أنه جمعت علاقة صداقة قوية بين علاء ولي الدين وعمرو دياب بعد العمل الأول بينهم «أيس كريم في جليم»، والذي عرض في عام 1992، وكذلك كان أحمد زكي من المقربين جدا من قلبه.

جسد الفنان الراحل لم يتحلل جثمانه حتى الآن

وفي الشهر الجاري تحل الذكرى الـ18 على رحيل علاء ولي الدين، أحد أبرز نجوم الكوميديا، وكان شقيقه أثار قبل أيام قليلة جدلا حول أن جثمانه لم يتحلل رغم مرور أعوام طويلة على وفاته.

وأكد «معتز» في تصحريحات سابقة، أن علاء كان مدفونا مع شقيقه خالد ووالدتهما داخل مقبرة بمدينة نصر، إذ قرر نقل رفاتهم إلى مقبرة جده وأبيه بمنطقة السيدة عائشة، التي يتردد عليها أبناء عمه كل أسبوعين، لقراءة الفاتحة على أرواح أموات العائلة هناك، لذا حصل على فتوى من مؤسسة الأزهر الشريف، بفتح المقبرة، انطلاقا من السبب سالف الذكر، ليتفاجأ بالكفن والجثمان كما هما بالإضافة إلى الروائح الجميلة.