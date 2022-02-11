تفاقم جرائم العنصرية ضد الآسيويين بسبب كورونا: «مصدر الوباء»

فتح الادعاء العام بمنطقة «مانهاتن»، بالولايات المتحدة الأمريكية التحقيق في عدد كبير من الجرائم التي نُفذت ضد أشخاص من أصول آسيوية بعد تفشي جائحة كورونا، لينضموا بذلك إلى ذوي الأصول الأفريقية والذين تتعدد الجرائم ضدهم.

وكشف ألفين براج المدعي العام لمانهاتن أنه يحقق «للأسف» حاليا في 33 جريمة كراهية عنصرية بدوافع أحكام مسبقة على أشخاص من أصول آسيوية.

تضاعف جرام العنصرية ضد الأسيويين 4 مرات منذ 2010

وأضاف المسؤول القضائي الأمريكي أن هذ الرقم هو الأكبر الذي تم تسجيله منذ إنشاء وحدة مكافحة الجرائم القائمة على العنصرية في العام 2010.

وقال «براج»، إن جرائم كراهية ضد الآسيويين أكثر بأربع مرات في العام 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه، مشيرا إلى أن مشتبه به 50 عاما، متهم في هجوم ارتكب في 23 أبريل في حي «إيست هارل» ضد مهاجر صيني، 61 عاما يدعى «ياو بان ما»، توفي بعد أشهر متأثرا بجروحه.

دبلوماسي كوري يتعرض لهجوم في نيويورك

وأعلنت وزارة الخارجية بكوريا الجنوبية، أمس، أن دبلوماسي كوري جنوبي خرج من أفراد بعثة بلاده لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعد أن تعرض لهجوم من رجل لم تحدد هويته، لكن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية لم تشر إلى ما إذا كان الدافع من الهجوم على الدبلوماسي الكوري عنصري أم لا.

فيروس كورونا والعنصرية تجاه الآسيويين

وبسحب ما ذكرت وكالة أنباء فرانس تزايدت الهجمات العنصرية تجاه الأشخاص ذوي أصول آسيوية منذ بداية عام 2020، الأمر الذي تزامن مع تفشي فيروس كورونا.

ويعتقد بعض الأمريكيين أن الآسيويين هم سبب تفشي وباء كوفيد 19، ولعل ما غذى تلك المشاعر العدائية تجاه الآسيويين، تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي كان يصف فيروس كورونا بالفيروس الصيني.