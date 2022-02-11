«حماية المنافسة» يطالب بالتنسيق لمكافحة الاحتكارات العابرة للحدود

طالب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتنسيق الدولي لمكافحة الاحتكارات العابرة للحدود، واستعرض الدكتور محمود ممتاز، رئيس الجهاز حماية المنافسة، جهود التعاون والتكامل مع أجهزة المنافسة النظيرة على المستوى الإقليمي والدولي، والعمل المشترك سواء من خلال اتفاقيات التعاون الثنائية أو التكتلات والتجمعات الاقتصادية المشتركة، وتبادل المعلومات والخبرات لدعم سياسات المنافسة ومواجهة أية ممارسات احتكارية عابرة للحدود.

وقال بيان صادر عن الجهاز إن «ممتاز»، شارك في ورشة عمل نظمتها شبكة المنافسة الدولية بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة بدولة إسبانيا، بحضور عدد من خبراء المنافسة وممثلي عدد من أجهزة المنافسة بالدول الأعضاء.

تعاون عربي

وأكد «ممتاز»، حرص جهاز حماية المنافسة المصري على التعاون المستمر مع أجهزة حماية المنافسة بالدول العربية والأفريقية وعلى المستوى الدولي، والمشاركة في المنتديات والملتقيات الكبرى التي تجمع أجهزة المنافسة حول العالم لتبادل الخبرات ومناقشة العديد من الملفات المهمة في مجال المنافسة، وعلى الأخص أحكام المنافسة في الاتفاقيات التجارية ومراقبة الاندماجات في الأسواق الديناميكية سريعة التطور كالأسواق الرقمية، وهو ما عاد بالنفع على دعم سياسات المنافسة داخل مصر من خلال اكتساب المهارات والاطلاع على التجارب الدولية المختلفة، وإتاحة التجربة المصرية، وإطلاع ممثلي أجهزة المنافسة النظيرة عليها.

و أشار إلى أن التعاون مع الجهات الأخرى ومن بينها أجهزة المنافسة النظيرة وشبكة المنافسة الدولية، أحد محاور استراتيجية عمل الجهاز 2021-2025، مؤكدًا أهمية التعاون في تنمية قدرات العاملين بأجهزة المنافسة، وتبادل الخبرات مع الأجهزة النظيرة دوليا.

وأكد على ضرورة التكاتف والتعاون لمجابهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، مستعرضًا أمثلة التعاون مع المنظمات الإقليمية مثل منظمة السوق المشتركة لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) والدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ووفقا للبيان، أثنى الحاضرون على أعمال جهاز حماية المنافسة المصري في دعم سياسات المنافسة في الأسواق، إضافة إلى الدور الهام الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في تحقيق التعاون والتكامل بين الدول العربية وتعزيز التنسيق بينهم في مجال حماية المنافسة وتبادل الخبرات اللازمة في هذا المجال.