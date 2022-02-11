«الأزهري»: التيارات المتطرفة ترفض فكرة الوطن وترى أنها ديار للكفر

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إن المعركة الكبرى التي يخوضها بكل ما بذل من جهود سابقة على مدار السنوات الماضية هو وبالتعاون مع رجال الفكر والدين الأمناء على العلم هي معركة محتدمه بين العلم والجهل.

وأوضح أن هذه المعركة كبرى، «نحن أمام معركة محتدمة بين العلم والجهل، والعلم يملأ القلب راحة ويعلي الشأن ويؤدى للأمان».

الأزهري: عمى الأفكار سببه الجهل ويؤدي للتطرف

وأضاف «الأزهري»، خلال استضافته ببرنامج «الحق المبين»، والذي يقدمه الإعلامي أحمد الدريني، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه وعندما يخوض الشخص في أي مجال مدفوعا بالهوى والحماس الخالي من العلم سيؤدى به إلى نتائج خاطئة، «سيكون مضطربا ومهتزا، وعمى الأفكار سببه الجهل ويؤدي للتطرف»

وأوضح أنه ونتيجة العكوف على رصد ما يدور على صفحات السوشيال ميديا طيلة الفترة ما بين 2014 وحتى 2017 لخص في بحث ميداني بوجود واقع أليم تقوم به التيارات المتطرفة لاستهداف ومعاداه فكرة الوطن، «لم أظفر بكل هذا في مكان واحد، ولكن مع البحث والتمحيص وفي التعليقات تلاقيه بيتهجم على فكرة الوطن، وبدأت أجمع من هنا لهنا لحد ما عرفت صورة الوطن بيشوفوها إزاي».

فكرة الوطن مرفوضة عند التيارات المتطرفة

وأكد أن فكرة الوطن عند التيارات المتطرفة مرفوضة إجمالا نتيجة تولي فكرة الولاء والبراء والفرقة الناجية، حيث أن مثل هؤلاء الذين يسيرون في ضوء التيارات المتطرفة ويؤمنون بتلك الأفكار فينتهي بهم الأمر أن ينظروا إلى أن الديار المصرية هي ديار للكفر.

وتابع: «سيد قطب في كتابه في ظلال القرآن قال «ولأن الإنسان بهذا القدر من الكرامة والسمو جعل الله الآصرة التي يتجمع عليها البشر هي الآصرة المستمدة من النفخة الإلهية الكريمة، وجعلها آصرة العقيدة في الله، فعقيدة المؤمن هي وطنه، وهي قومه، وهي أهله، ومن ثم يتجمع البشر عليها وحدها، لا على أمثال ما تتجمع عليه البهائم من كلأ ومرعى و قطيع و سياج»، ثم أكمل «هم المختارون لحمل راية الله- وراية الله وحدها- في الأرض، يواجهون بها رايات الجاهلية المختلفة الشارات، من قومية ووطنية وجنسية وعنصرية وصهيونية وصليبية واستعمارية وإلحادية، إلى آخر شارات الجاهلية التي يرفعها الجاهليون في الأرض، على اختلاف الأسماء والمصطلحات واختلاف الزمان والمكان».