المفتي يوضح حكم التسمية بـ«ياسين» ومعناها.. والأسماء المنهي عنها شرعا

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول: «ما حكم التسمية باسم ياسين؟» وأعادت الدار نشر الفتوى التي أجاب عنها الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الصفحة الرئيسية لموقعها الرسمي، ويستعرض التقرير التالي بعض ما جاء في رد المفتي.

حكم التسمية باسم ياسين

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية إنه يجوز شرعًا التسمية بِاسم «ياسين»؛ لكونه حَسَنًا في معناه اللغويّ، وحَسَنٌ في معناه الشرعيّ؛ واختاره اللهُ تعالى اسمًا لسيدنا محمد صَلَّى اللهُ عليه وآله وَسَلَّمَ؛ كما نَصَّ على ذلك فريقٌ من العلماء من المحدثين والمفسرين والفقهاء سلفًا وخلفًا.

وأوضح المفتي أنه قد تعارف المسلمون سلفًا وخلفًا على التسمِّي بـ«ياسين» من عصر الصحابة رضي الله عنهم، وتناقلوا التسمية به جيلًا عن جيل، بغير إنكارٍ ولا كراهةٍ في ذلك.

الاسم في اللغة

كما أشار شوقي علام إلى أن الاسم في اللغة هو ما دلَّ على مُسمًّى، وهو عند البصريين: مشتق من السُّمُوّ، وهو العلو؛ لأنه يُعلي مُسَمّاه ويُظهره، وعند الكوفيين: مشتق من وَسَمَ، بمعنى عَلَّم بعلامة؛ لأنه علامة على مُسَمَّاه؛ كما ذكر العلامة أبو البركات الأنباري في «الإنصاف» (1/ 20، ط. المكتبة العصرية)، والتسمية: مصدر سَمَّى؛ أي: جعل له اسمًا.

ولفت أيضا إلى أن التسمية تكريم للمولود؛ لأنه يُعْرَف بالاسم ويُمَيَّز به عن غيره، فهي مطلوب شرعي؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]، وقد حكى الإمام ابنُ حزم الاتفاقَ على فرضيتها؛ فقال في «مراتب الإجماع» (ص: 154، ط. دار الكتب العلمية): [اتفقوا أن التسمية للرجال والنساء فرض] اهـ.

وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتحسين الأسماء، وأخبر أن الناس يُدعَوْن بها يوم القيامة؛ فروى أحمد في «مسنده»، وأبو داود في «السنن»، وابن حبان في «الصحيح» عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ؛ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ».

معنى اسم ياسين

وبخصوص معنى اسم ياسين، قال مفتي الجمهورية إنه قد تَوَارَدَتْ أقوالُ أَهْلِ اللغةِ على أنَّ اسم ياسين يعني: «يا إنسان»، وأنه قد عُبِّرَ بأحد حروفه عنه؛ جريًا على ما هو معمول به في لغة قبيلة «طيِّىءٍ» العربية.

الأسماء المنهي عنها

وأضاف مفتي الجمهورية أن الأصل جواز التسمية بأيِّ اسمٍ، إلا ما وردَ الشرعُ بالنهي عنه أو عن جنسه ومنها:

1- أنْ يَحْمِلَ معنًى قبيحًا.

2- أن يكون مختصًّا بالله تعالى بحيث لا يُطْلَق إلا عليه سبحانه؛ كاسم «الله»، و«الرحمن»، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم: 65].

واختتم المفتي كلامه بقوله: وبناءً على ذلك فإنه يجوز شرعًا التسمية بِاسم «ياسين»؛ لكونه حَسَنًا في معناه اللغويّ؛ حيث يُطلق ويُراد به «يا إنسان»، وحَسَنٌ في معناه الشرعيّ؛ حيث اختاره اللهُ تعالى اسمًا لسيدنا النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وَسَلَّمَ وعَظَّمَ وَكَرَّمَ؛ كما نَصَّ على ذلك فريقٌ من العلماء من المحدثين والمفسرين والفقهاء سلفًا وخلفًا، والله سبحانه وتعالى أعلم.