اختيار كينجسلي بن أدير لبطولة فيلم عن السيرة الذاتية لـ بوب مارلي

استقرت شركة «باراماونت بيكتشرز» على الممثل البريطاني كينجسلي بن أدير لبطولة فيلم السيرة الذاتية عن حياة بوب مارلي، وذلك بعد بحث مكثف امتد على مدار العام وشامل عالميًا، ويتولى رينالدو ماركوس جرين إخراج الفيلم، ويتعاون مع زاك بالين في كتابة السيناريو بجانب فرانك إي فلاورز وتيرينس وينت، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على اسم للفيلم.

عائلة بوب مارلي تشارك في إنتاج فيلم عن سيرته الذاتية

وذكرت مصادر أنَّ المنتجين التنفذيين في «باراماونت»، شهدوا اختبارات لا نهاية لها والتقوا العشرات من الممثلين الذين يتنافسون على الدور، لكن في الأسابيع الأخيرة بدأ بن أدير في وضع نفسه في مركز الصدارة قبل أن يفوز بالدور في النهاية.

يُصنع الفيلم الموسيقي القادم بدعم من عائلة بوب مارلي، إذ سيشارك ابنه زيجي مارلي وزوجته ريتا، إضافة إلى ابنته سيدلا مارلي في إنتاج الفيلم، بجانب روبرت تيتلن وذلك وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

لم تكشف شركة الإنتاج الحبكة الرئيسية للفيلم، ولكن من المقرر أن يركز على حياة نجم الموسيقى الراحل بوب مارلي ومسيرته المهنية.

يعتبر مارلي رائد موسيقى الريجي وهو من مواليد جامايكا، وقد بدأ الأداء في عام 1963 مع فرقة «ذا ويلرز»، ثم انفصل عنهم بعد أكثر من عقد من الزمان في عام 1974، وكان له تأثير عميق على المشهد الموسيقي قبل وفاته بمرض السرطان في عام 1981 عن عمر يناهز 36 عامًا، ومن أبرز أعماله «Jammin» و«Stir It Up» و«Get Up, Stand Up»، إضافة إلى «Buffalo Soldier».

ونجحت شركة «باراماونت» في تقديم أفلام السيرة الذاتية، كان آخرها فيلم «Rocketman» إنتاج عام 2019، وهو فيلم سيرة ذاتية موسيقي خيالي عن إلتون جون، الذي قام ببطولته تارون إجيرتون، مؤلف الأغاني الشهير، وحقق الفيلم ما يقرب من 200 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي.