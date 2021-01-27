دليل الأفلام الجديدة بالسينمات هذا الأسبوع.. سيرة ذاتية وأنيميشن

تعرض السينمات المصرية 4 أفلام جديدة هذا الأسبوع ما بين الدراما والسيرة الذاتية والتشويق والأنيميشن، وتقدم «الوطن» دليل الأفلام الجديدة بدور العرض لمحبي السينما التي تتسم بطابع مميز عن مختلف المنصات، لاختيار فيلمك المناسب، وذلك على النحو التالي:

فيلم Tesla

تدور أحداث الفيلم حول صعود أحد أشهر المخترعين في نيويورك نيكولا تسلا، الذي اشتهر باسهاماته في تصميم نظام التيار المتردد الرئيسي والكهرباء.

أبطال الفيلم إيثان هوك، هانا جروس، إيف هيوسون، جوش هاميلتون، كايل ماكلاشلان، جيم جافيجان، والمخرج مايكل ألميرادا.

فيلم The Furies

تدور أحداث الفيلم حول امرأة يتم اختطافها ثم تجد نفسها في لعبة مميتة، يطارد الرجال الملثمين النساء في صراع للبقاء.

أبطال الفيلم ايرلي دودز، ليندا نجو، تايلور فيرجسون، إيبوني فاجولانس، توم أوسوليفان، كايتلين بوييه، والمخرج توني دي أكينو.

فيلم The Legend of Hallowaiian

تدور أحداث الفيلم حول ثلاثة أصدقاء يكتشفوا لغز شبح مختبئ في كهف قديم سري، مما يجعلهم يطلقوا سراح سر قديم في هذا الكهف.

أبطال الفيلم فانيسا ويليامز، مارك هاميل، تيا كاريرا، نواه شناب، مارك داكاسكوس، تيلور جريبز، والمخرج شون باتريك أوريللي.

فيلم Alone

تدور أحداث الفيلم حول أرملة تتعرض للاختطاف من قاتل لتجد نفسها في مواجهة مخاطر عديدة في رحلة الهروب من الموت.

أبطال الفيلم جولز ويلكوكس، مارك مينشاشا، أنتوني هيلد، جوناثان روزنتال، والمخرج جون هايمس.