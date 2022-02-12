«الأوقاف» تعرض فيلما تسجيليا يوضح كيف قهرت مصر جماعات الظلام

عرضت وزارة الأوقاف فيلما تسجيليا بعنوان «مصر قهرت جماعات الظلام»، ودورها في مواجهة قوى التطرف والإرهاب والأفكار الظلامية.

خدمة المؤتمر في مواجهة طيور الظلام

وأشار الفيلم المعروض خلال المؤتمر المنعقد، الآن، في أحد فنادق القاهرة الكبرى، تحت عنوان عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي، على مدار اليوم وغدا، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أنه كيف خدمت مؤتمرات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على مدار السنوات الماضية، في مواجهة طيور الظلام والتحديات التي تواجه العصر واستضافة وفود أكثر من 40 دولة ووضعت وثيقة لمواجهة الإرهاب الأسود، وبناء الشخصية الوطنية، وخطر جماعات التطرف على الدين والدولة، وكيفية كشف زيف الجماعات الإرهابية وحوار الأديان والثقافات وترسيخ دولة المواطنة، ومناقشتها هذا العام عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي.

ويشهد المؤتمر حضور عدد كبير من وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية من دول العالم الإسلامي، على رأسهم الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية السعودي، والدكتور عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، والدكتور محمد الخلايلة، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأردني، والشيخ مؤمن بري وزير الشؤون الإسلامية الجيبوتي، والشيخ حاتم حلمي وزير الأوقاف الفلسطيني، والدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات، والدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، ومستشار الرئيس للشؤون الدينية.

تفاصيل المؤتمر

وأعرب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته للمؤتمر، ونقل تحيات الدكتور مصطفى مدبولي للحضور، مؤكدا على أن هذا المؤتمر ينطلق في ظل حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي الدائم على كل ما يدعم ترسيخ أسس المواطنة المتكافئة بين أبناء الوطن جميعًا، فحيث تتحقق المواطنة المتكافئة تتحقق التنمية والاستقرار، وحيث تختل أسس المواطنة المتكافئة في أي مجتمع تتداعى أسس التنمية والاستقرار.

وعن تفاصيل المؤتمر، أوضح وزير الأوقاف في تصريحاته: «أنه يأتي ذلك تأكيدًا على أهمية ترسيخ وتجذير ثقافة العيش المشترك والتحول بها من ثقافة النخبة إلى ثقافة شعبية عامة، والعمل معًا على أرضية إنسانية خالصة لصالح البشرية جمعاء، وعملا على تأصيل نظرية فقهية معاصرة ترسخ عقد المواطنة والحفاظ على كيان الدولة الوطنية».

ويتناول المؤتمر مجموعة من المحاور، تتمثل في المحور الأول، بعنوان مشروعية الدولة الوطنية، وتطور مفهوم الدولة قديمًا وحديثًا من منظور إنساني والمحور الثاني: ضوابط عقد المواطنة، والمحور الثالث عن التسامح الديني، أما المحور الرابع يتحدث عن مكانة المرأة في الدولة الوطنية، ويهتم المحور الخامس، بعقد المواطنة والحماية الاجتماعية، ويأتي المحور السادس عن عقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي، والمحور السابع بعنوان التزام عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام العالمي، كما أكد وزير الأوقاف، أنه سيتم منح جائزة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لأفضل البحوث المشاركة في المؤتمر.