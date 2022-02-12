خبير تطوير حضاري: 1.8 مليون شقة مغلقة وغير مستغلة في مصر (فيديو)

قال الدكتور الحسين حسان، خبير تطوير حضاري، إن مصر تستهدف إحداث تطور عمراني حقيقي، والحفاظ على أرواح المواطنين من خلال فتح ملف الإيجار القديم، لافتا أن الحكومة بدأت في الماضي بحل المشكلة جزئيًا، حيث استهدفت الهيئات والمصالح والشركات الحكومية أو الخاصة التي تستأجر وحدات منذ زمن بعيد بمقابل إيجار هزيل، ما يهدر المال العام والخاص.

5 ملايين شقة سكنية وتجارية

وأضاف «حسان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «ten»، اليوم السبت، أنه يوجد أكثر من 5 ملايين شقة ما بين سكني وتجاري منهم أكثر من مليون و800 ألف شقة مغلقة بالكامل وغير مستغلة.

وأشار إلى أن جزءا كبيرا من هذه العقارات لم يجرى بها الصيانات اللازمة لها، وبالتالي جزء منها يجب إزالته، نتيجة للإهمال الشديد والفجوة التي حدثت ما بين المالك والمستأجر طوال السنوات الماضية.

13 قانونا يختص بالإيجار القديم

ولفت أن هناك تشابك في عدد من القوانين الفترة الماضية، حيث يوجد أكثر من 13 قانون يختص بالإيجار القديم منذ ستينات القرن الماضي، ما أحدث تشابك كبير للغاية.

وأفاد بأن ما تخسره الدولة حاليًا أكثر من 150 مليار جنيه لا تُدفع للضرائب العقارية لهذا السكن، والدولة الآن قررت حل هذه المشكلة بشكل جزئي للأشخاص الاعتبارية، وهناك حديث أيضًا عن الشق السكني، حيث يعمل البرلمان بالتعاون مع مجلس الوزراء في وضع حلول ترضي المالك والمستأجر.

الدولة ستنجح في حل ملف الإيجارات القديمة

وأكد على أن التطرق عن العقارات السكنية سيسهم في فتح الوحدات السكنية المُغلقة وغير المستغلة، وإحداث زيادة بسيطة في إيجار الوحدات السكنية، بحاجة إلى إحداث نوع من التوازن أو المصالحة بين المالك والمستأجر، والتي كان بينهما فجوة تاريخية.

وشدد بأنه يتوقع نجاح الدولة في ملف الإيجارات القديمة مثل نجاحها في ملف تطوير العشوائيات، الذي كان يعد من الملفات الصعبة، «جزء الوحدات التجارية انتهت منه الدولة بشكل نهائي ويحقق عدالة متكاملة، ومتوقع مع انعقاد مجلس النواب في يوم 20 فبراير يبدأ الحديث عن الجزء السكني».