شروط وخطوات تسجيل العقارات بعد تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة

زاد البحث عبر «جوجل» عن شروط وخطوات تسجيل العقارات، وذلك بعد موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة، أمس، على تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة، والتي تستهدف تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين بهدف الحفاظ على الثروة العقارية.

تعديلات قانون الشهر العقاري

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تعديلات قانون الشهر العقاري تأتي للتيسير على المواطنين في تسجيل العقارات.

شروط التسجيل في الشهر العقاري

1ـ إتاحة تسجيل العقارات إلكترونيا، من أجل التخفيف على المواطنين من زحام الشهر العقاري، وذلك لا يمنع من وجود الطرفين عند إتمام التسجيل النهائي.

2ـ وجود سند وتسلسل ملكية لإتمام عملية التسجيل.

3ـ تخفيف الرسوم على المواطنين، وتخفيف الضريبة العقارية.

4ـ أي سند ملكية يقدمه المواطن سيكون كافيا لإتمام عملية التسجيل.

5ـ حيازة العقار لمدة 5 سنوات تتيح عملية تسجيل الملكية.

6ـ تسجيل العقار في مدة لا تزيد عن 37 يوما.

خطوات التسجيل في الشهر العقاري

يستطيع المواطن تسجيل العقارات وفق تعديلات قانون الشهر العقاري، من خلال تقديم طلب تسجيل العقار إلكترونيا، وتقديم الأوراق التي تثبت سند وتسلسل الملكية، ثم ينتظر الموافقة على طلب التسجيل خلال مدة لا تزيد عن 37 يوما، ليتمكن من الذهاب إلى الشهر العقاري وإتمام التسجيل ودفع الضرائب العقارية، وفق التعديلات الجديدة.

تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة

وأوضح أستاذ القانون أن تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة ستقضي على البناء خارج دائرة القانون، وتساعد على المحافظة على ثروة مصر العقارية، من خلال التيسيرات التي تقدمها التعديلات الجديدة.

موعد تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري

من جانبه، أكد وزير العدل، المستشار عمر مروان، في تصريحات تلفزيونية لقناة «ON»، أن تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة لن تطبق فور نشرها في الجريدة الرسمية، مؤكدا أن الحكومة ستتيح فرصة للمواطنين للتعرف على التعديلات الجديدة خلال شهرين من نشرها في الجريدة الرسمية.