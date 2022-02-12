تجديد حبس متهمين بقتل شاب سوري لسرقته في العاشر من رمضان

أمرت نيابة العاشر من رمضان، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقي، تجديد حبس شخصين متهمين بقتل شاب سوري الجنسية داخل السكن الخاص بعمله في مدينة العاشر من رمضان، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

قتل شاب سوري بالعاشر من رمضان

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد بتلقي قسم شرطة العاشر من رمضان بلاغا بالعثور على «جلال . م . خ»، 21 عاما، سوري الجنسية، فني تركيب الألوميتال، جثة هامدة، داخل السكن الخاص بجهة عمله في مدينة العاشر من رمضان.

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط شرطة العاشر لإجراء الفحوصات والمعاينات اللازمة، وتم العثور على جثة الشاب ملقاة على الأرض بجوار السرير مطلخة بالدماء، وتبين إصابته بعدة طعنات في أنحاء متفرقه من جسده.

انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان

وقامت قوات الشرطة باستدعاء سيارة إسعاف ونقل جثمان الشاب إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي في العاشر من رمضان، والتحفظ عليه في مشرحة المستشفى، ثم تقرر تحويله إلى مشرحة مستشفى الأحرار وانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان وبيان سبب الوفاة، وما به من إصابات، وإذا كانت توجد علامات أو آثار مقاومة على جسده من عدمه تمهيدا للتصريح بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.

كما قررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لمعاينة مكان الواقعة ورفع البصمات، والتحفظ على أي أدلة.

القبض على المتهمين

فيما كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة وملابساتها، وتحديد الجناة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين مقيمين في مدينة العاشر من رمضان، أحدهما لديه معلومات جنائية وقاما بالتوجه إلى مسكن المجني عليه حيث صعد أحدهما إلى المسكن وانتطره الآخر داخل سيارة ملاكي يقودها، وما إن شعر المجني عليه بالمتهم بعد دخوله الشقة حاول مقاومته فقام المتهم بتسديد عدة طعنات له ما أدى لوفاته.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين، وتم إحالتهما إلى النيابة التي تولت التحقيقات وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.