تأهيل وتبطين 36 ترعة بقرى الحسينية بـ480 مليون جنيه ضمن «حياة كريمة»

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 36 ترعة بزمام هندسة ري الحسينية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياه كريمة» لتطوير الريف المصري.

مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة

وشدد محافظ الشرقية على رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة للشركات المسند لها تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين الترع، وإلزامها بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال، مع مراعاة الجودة في العمل، والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

تبطين 36 ترعة

ومن جانبه، أشار المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، إلى أنه جار تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين عدد 36 ترعة بمركز الحسينية ضمن المبادرة الرئاسية «حياه كريمة»، وبتكلفة 480 مليون جنيه، وبإجمالي أطوال 113 كم بهدف تقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

رفع الإشغالات في مدينتي الزقازيق والحسينية

في سياق آخر، شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة ودهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار بمداخل الشوارع الرئيسية، ومراجعة أعمده الإنارة ورفع الإشغالات بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدن وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بمتابعة أعمال النظافة بنطاق الوحدة المحلية بشوبك بسطه برفع مخلفات القمامة والتراكمات من أمام قرى شوبك بسطه و الطاهره ودوران أبو الأخضر من الطريق العام الزقازيق / أبوحماد من الإتجاهين.