الرئيس السيسي يستقبل وزيرة الخارجية الألمانية في قصر الاتحادية

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل، اليوم، أنالينا بيربوك وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، إضافة إلى السفير فرانك هارتمان السفير الألماني بالقاهرة.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، أنّ وزيرة خارجية ألمانيا أكدت على تقدير بلادها للدور الأخلاقي والإنساني الذي تقوم به مصر من خلال استضافة ملايين اللاجئين وإدماجهم في المجتمع وتوفير كل الحقوق الأساسية لهم، إضافة إلى النجاح الكبير لمصر تحت قيادة الرئيس في ترسيخ مبادئ حرية العبادة والتسامح الديني وقبول الآخر، مما جعل مصر مثلاً أعلى ونموذجاً يحتذى إقليمياً ودولياً.