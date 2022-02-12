راغب علامة: مصر في 5 سنين تحت قيادة السيسي مشيت 40 سنة لقدام

أثنى الفنان راغب علامة، على الإنجازات التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجه التحية والتقدير له، قائلا: «الرئيس السيسي أثبت للعالم إنه إذا عندك إرادة هيبقى عندك قوة تقدر تعملها، وأنا بعتقد أن مصر قبل مجيئ الرئيس السيسي، كانت حالتها سيئة زي حالة لبنان، ويمكن كانت أصعب، لأن مصر أكبر، وصلت لـ120 مليون»

مصر مشيت 40 سنة لقدام

تساءل علامة، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري» على فضائية «القاهرة والناس»: «مين كان يتصور أن الراجل ده بإرادته وبجيشه وبرجالته، يقدر يعمل في مصر في الـ4 أو 5 سنين دول، أنها تمشي 40 سنة لقدام»، مضيفًا: «يعني أنا قادر، واللي قادر قادر، وأنا مقتنع أن اللي بده حاجة، وعنده إرادة هيعملها».

أنا من الداعمين لذوي القدرات الخاصة

تحدث راغب علامة، عن أغنيته «أنا قادر»، التي غناها وأهداها لذوي الاحتياجات الخاصة، قائلا: «أنا من الأشخاص الداعمة لذوي القدرات الخاصة، حتى عندي مدارس في لبنان، وطلبت منها عمل دمج بين ذوي الاحتياجات والطلاب العاديين، حتى ذوي الاحتياجات يرجع يشعر بالثقة، لأن دول لازم يكونوا مسئولين في المجتمع، ويقدموا خدمات في المجتمع، بدل ما يكونوا عبء عليه»، مشيدًا بالكلمة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذوي الاحتياجات الخاصة: «أنا جاي أخد البركة منكم».