تأجيل محاكمة 3 لاتهامهم بقتل شخص وإصابة آخر في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية، بتأجيل نظر قضية مقتل شخص وإصابة آخر على يد 3 أشخاص، لجلسة اليوم الأول من الأسبوع الثانى من شهر مارس المقبل.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد عبد القادر رئيس المحكمة، وحضور المستشارين مجدي شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبدالوهاب، وأحمد عادل عبد الله وكيل النيابة، وأمانة سر أحمد علي الخضري.

إحالة المتهمين للجنايات

وأحال المستشار فخرى خيرى المحامي العام لنيابة شمال بنها الكلية المتهمين، وهم «غنيمي ع ع»، 48 سنة، مزارع، و«هاني ع ع»، 23 سنة، عامل، و«عزب ع ع»، 61 سنة، صاحب معرض موتوسيكلات، للمحاكمة الجنائية، لأنهم قتلوا المجني عليه أحمد سامي علي إبراهيم عمدا مع سبق الإصرار.

وعقد المتهمون العزم وبيتوا النية على قتل المجني عليه، للانتقام والخلاص منه إثر خلافات سابقة نشبت بينهم، وأعدوا لذلك الغرض أدوات «شوم»، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا تواجده، وما إن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا بالأدوات التي بحوزتهم، فاستقرت برأسه، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته قاصدين إزهاق روحه.

القتل والشروع بالقتل تهم تواجه المتهمين

وتتضمن أمر الإحالة في قتل المجني عليه، أن المتهم الثالث اشترك بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم الثاني في ارتكاب الجريمة، محل التهمة بأن اتحدث نواياهم بالسوء على النيل من المجني عليهما ويحرض على قتلهما، ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.