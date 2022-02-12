منها الأرز والفراخ.. أخصائي تغذية علاجية يحذر من إعادة تسخين 6 أطعمة

حذر الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية، من خطورة إعادة تسخين 6 أطعمة وفقًا لهيئة الدواء والغذاء الأمريكية، منها وجبة السبانخ، لوجود نترات بها تتحول لمادة نيتروزأمين مع إعادة التسخين، كما حذر أيضًا من إعادة تسخين البطاطس لوجود بكتريا بها تفرز سموم وخاصة في البطاطس عند إعادة تسخينها، وذلك خلال حواره في برنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلامية سناء منصور، الذي يُعرض على قناة «دي إم سي».

تحذير من تناول البيض المطبوخ بعد ساعة من طهيه

وأضاف «سالم»، أن الفراخ أيضًا تُعد من بين الأطعمة التي يعد إعادة تسخينها خطرا، إذ أنه في حال تسخين الفراخ يجب أن يصل لجميع أجزاء الفرخة درجة 74 درجة مئوية سواء في الفرن أو على البخار، محذرًا في الوقت ذاته من تناول البيض المسلوق بعد ساعة من سلقه، بسبب وجود بكتيريا السالمونيلا التي تنمو فيه، ففي كل مرة يتعرض فيها الطعام للبرودة بعد تسخينه، توفر فرصا كبيرة للبكتيريا الضارة لتنمو وتتكاثر بصورة كبيرة.

لا يصح إعادة تسخين المشروم

وحذر أخصائي التغذية العلاجية، من خطورة إعادة تسخين الأرز مرة أخرى، بسبب وجود بكتيريا بسيلا سيريس، والتي تخرج أكياسا من السموم داخل الأرز، إذ أن تسخين الأرز يمكن أن يكون موطنا لمجموعة من الكائنات الضارة التي تنتج عن نوع من البكتيريا يعرف باسم «العصوية الشمعية»، كما لا يصح إعادة تسخين المشروم.