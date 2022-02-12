«الإنتاج الحربي»: وحدة التصنيع الذكي تهدف إلى إنتاج قطع غيار يصعب استيرادها من الخارج

قال الدكتور إيهاب أبو بكر، رئيس مركز التميز العلمي بوزارة الإنتاج الحربي، اليوم، إن المركز هو البوابة البحثية لوزارة الإنتاج الحربي ومنوط به تنفيذ البحوث التطبيقية في مصانع وشركات الإنتاج الحربي بالتعاون مع المؤسسات العلمية والجامعات وأكاديمية البحث العلمي، موضحا أن البحوث تشمل الزراعة والمياه ومختلف مجالات العلوم.

وأوضح «أبو بكر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، على فضائية DMC، أن وحدة التصنيع الذكي التي جرى افتتاحها اليوم عبارة عن مجموعة من المعدات والأجهزة والهدف منها إنشاء منظومة متكاملة إلكترونية لإنتاج عينات ميكانيكية تصنيعية وتحويلها لرسومات هندسية تنفذ خلال ساعات، وتستخدم كقطع غيار للمعدات، أو إنتاج اسطمبات صناعية لقطع الغيار التي يصعب استيرادها من الخارج.

تعاون بين التميز العلمي وأكاديمية البحث العلمي

وأشار إلى أن وحدة التصنيع الذكي لديها القدرة على رفع مقاسات أي قطعة غير مطلوبة لأي معدة وإنتاجها خلال ساعات، دون الحاجة لاستيرادها من الخارج مثلما كان يحدث في بعض المجالات، لافتا إلى التعاون الكبير بين مركز التميز العلمي وأكاديمية البحث العلمي في العديد من المشروعات الممولة؛ بهدف تنفيذ وإنتاج بحوث تطبيقية لحل مشاكل مؤسسات وقطاعات الدولة في الزراعة والصناعة.

تطوير خطوط الإنتاج بمصانع الإنتاج الحربي

وأضاف أن مركز التصنيع الذكي، أحد تحالفات الثورة الصناعية الرابعة، ومنوط بمركز التميز العلمي تنفيذ مشروعاته ومتابعتها، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ولتحويل خطوط الإنتاج من الشكل التقليدي إلى خطوط إنتاج حديثة مطورة باستخدام تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، لافتا إلى قيام المركز بتطوير أحد خطوط الإنتاج بمصنع من مصانع الإنتاج الحربي وتحويله إلى خط إنتاج يعمل بالمستشعرات الإلكترونية لتقليل الهالك، وارتفاع معدل وسرعة الإنتاج مع الحفاظ على الجودة.