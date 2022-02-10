الإنتاج الحربي والزراعة يبحثان تطوير حديقتيّ الحيوان والأورمان بالجيزة

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والوفد المرافق له، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير حديقتيّ الحيوان والأورمان بمحافظة الجيزة، بحضور برنارد هاريسون استشاري المشروع، وذلك في ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

الوزير مرسي: حريصون على المشاركة في خطة إحياء الحديقتين

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على المشاركة في تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بتطوير حديقتيّ الحيوان والأورمان، ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء الحدائق وتعزيز دورها كمناطق مفتوحة ومساحات خضراء داخل المدن لتكون متنفسًا للمواطنين، حيث تسعى الجهات المعنية بهذا الملف نحو تحويل حديقة الحيوان بالجيزة إلى حديقة رائدة من نوعها في المنطقة خاصةً في ظل ما تتمتع به من قيمة أثرية وتاريخية، حيث تعد أول حديقة حيوان في الشرق الأوسط وثالث أقدم حديقة حيوان في العالم، إلى جانب تطوير حديقة الأورمان التي تعد أحد أكبر الحدائق النباتية في العالم.

وأشار الوزير «مرسي»، إلى أنّ اللقاء يأتي في ضوء متابعة مستجدات الملف والوقوف على آخر ما وصلت إليه الدراسات التي تتم عن طريق استشاري المشروع، مضيفًا أنّ التعاون يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية، بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة، في إطار خطة التنمية المستدامة بها بما يعود بالنفع على المواطنين، بالاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة للوزارة من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية وتصنيعية، مؤكدا حرص شركات ووحدات الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات التي تُسند إليها بأعلى كفاءة طبقًا للمقاييس العالمية مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.

وزير الزراعة: تطوير الأصول المملوكة للوزارة من حدائق ومتنزهات

من جانبه، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّ الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالحدائق التاريخية والتراثية وبالشراكة مع الخبرات المحلية والدولية العريقة في هذا المجال، بهدف تعظيم الاستفادة من تلك الأصول والارتقاء بها لتضاهي نظيرتها العالمية، وأشار إلى أنّه بعد الانتهاء من بحث دراسة التطوير المقدمة من الشركة المختصة سيتم عرضها على اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان.

وأضاف القصير، أنّه سيتم تطوير الحدائق التابعة للوزارة لتكون بمستوى راقٍ وعصري، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات بها، مؤكدا وجود تعاون مثمر دائم بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي لتنفيذ العديد من المشروعات الأخرى التى تعود بالنفع على المواطنين.

بدوره، أشاد برنارد هاريسون استشاري المشروع بما تبذله الحكومة المصرية من جهود خلال السنوات الأخيرة لتطوير قطاعات الدولة كافة، ومنها تطوير القطاع الزراعي، مؤكدا أنّ تنفيذ المشروع سيحقق طفرة في الخدمات الترفيهية المقدمة للمواطنين ويعيد مكانة حديقتيّ الحيوان والأورمان، كنموذجين للحدائق الرائدة من نوعها في المنطقة من خلال إعادة تطويرها وتحديثها بشكل كلي.

وصرح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ وزارة الإنتاج الحربي تسعى بشكلٍ دائم إلى التكامل مع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة والاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

حضر اللقاء، المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، ومحمد فؤاد، مترجم، محمد بكر المستشار الإعلامي للوزير، والمهندس ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، الدكتور محمد الفرجاني مستشار رئيس مجلس الوزراء، وحضر من وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور محمد رجائي المشرف على حدائق الحيوان، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة.