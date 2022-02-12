وزراء الأوقاف العرب يشيدون بالتجربة المصرية في تنمية الوقف

ثمَّن عدد من وزراء الأوقاف وممثلي الشؤون الإسلامية، بمجموعة من الدول العربية، تجربة وزارة الأوقاف المصرية، في إدارة وتنمية وتطوير الوقف، واستثمار الوقف الخيري، معربين عن سعيهم لنقل التجربة إلى بلادهم والاستفادة منها، خاصة أطلس الوقف المصري.

التجربة المصرية في الوقف الخيري

وأشاد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور محمد مطر الكعبي، بالتجربة المصرية بتنمية الوقف مؤكدا أن بلد الأمن والأمان، وبما قدمه وزير الأوقاف المصري، قائلا: «وطني النزعة عروبي العمل ويقتحم كل الأعمال بشجاعة».

جاء ذلك خلال اجتماع مغلق عقده الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مساء اليوم، كأول اجتماع لاتحاد وزراء الأوقاف العرب، على هامش اليوم الأول المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي افتتحه الوزير اليوم بحضور وزراء ومفتين من عدة دول.

فيما أبدى رئيس المجلس الإسلامي لشؤون الدعوة والأوقاف في جنوب السودان، إعجابهم بالتجربة المصرية في تعظيم الفائدة من الوقف الخيري، قائلا: «سنعمل على نقلها لبلادنا».

ومن جانبه، صرح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة: «نهدف من خلال اتحاد الأوقاف العربية، إلى زيادة ثقافة الوقف ونعمل على حسن استثمارها، كما أن اتحاد الأوقاف العربية يتيح تبادل الخبرات في مجال استثمار الأوقاف».

وأضاف جمعة: «أوقافنا العربية يمكن أن تتكامل في العديد من المجالات، التجربة المصرية في مجال الأوقاف عريقة ومتفردة».

وعن أعضاء الاتحاد، فيضم حتى الآن عددا من الدول من بينها مصر «رئيسا»، الكويت ، البحرين، الإمارات، الأردن، فلسطين، اليمن، كما أن الاتحاد فتح الانضمام لكل الدول.

وناقش اتحاد وزراء الأوقاف العرب في اجتماعه الأول، الأهداف العامة للاتحاد، والمشكلات العامة المتبادلة ومجالات التعاون المشترك بين وزراء الأوقاف العرب، مثل الوقف ونشر الفكر الوسطي.

كما أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أهمية الوقف كونه أحد مصارف البر، مشيرا إلى أنه في مصر لا يتم بين الوقف، حيث يظل اسم الواقف ممتدا ليوم الدين، والمشرع المصري أحاط مال الوقف بسلسلة حماية من القوانين تفوق أي حماية لأي مليكات أخرى.

اتحاد الأوقاف العربية

وأضاف جمعة أنه من خلال اتحاد وزراء الأوقاف العرب سيتم العمل على تعظيم ثقافة الوقف وأثرها في خدمة المجتمع، وعمارة وفرش المساجد.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعلن تأسيس وتشكيل وتوثيق اتحاد الأوقاف العربية برئاسة مصر، بعد توثيقه واعتماده رسميا بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، واختيار الدول المؤسسة مصر لتكون رئيسا للاتحاد.