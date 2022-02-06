الأوقاف تفتتح 18 مسجدًا الجمعة القادمة.. منها 3 خضعت للترميم

تفتتح وزارة الأوقاف 18 مسجدًا الجمعة القادمة 11 فبراير 2022، منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من يوليو 2021 حتى فبراير 2022،/ 567 مسجدًا، منها 484 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و83 مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهي على النحو التالي:

مساجد الإحلال والتجديد:

1. يوسف مصطفى – قرية السوالم – دير مواس

2. عبد الوهاب أبو جويلي – دير السنقورية – بني مزار

3. الحاج عبد الناصر – ابجاج الحطب – نجع الهماملة – مطاي

4. التقوى – مزروع – ابجاج الحطب – حلوة - مطاي

5. الرحمن البحري – أبو نخلة عزبة القمادير - سمالوط

6. الشيخ عبد الوهاب - أبو سدرة – ريدة

7. النور – الشيخ علاء دمشير - المنيا

8. المسجد الكبير – قرية مجيريا- أشمون

9. الحمد – قرية صنصفط- منوف

10. أبو زمزم – تلراك

11. رضوان – الديسة – مركز ديرب نجم

12. الرحمن – نجع العريان – البرلس بلطيم

13. الهدى – كفر المرازقة - قلين

14. النور العامرية – المحلة الكبرى

15. النور – قرية النواورة البداري

مساجد الصيانة والترميم:

1. مكة – المدينة الصناعية – حي الأربعين

2. وابور الملح – وابور الملح – حي الجناين

3. الضباط – مساكن الرماية - الهرم.

إحلال وتجديد المساجد

وتنفذ وزارة الأوقاف جهودا كبرى لعمارة المساجد وتطويرها خلال العام الماضي، حيث تم إحلال وتجديد وصيانة وترميم 1300 مسجد بتكلفة تقدر بنحو 1.65 مليار جنيه، بواقع 511 مسجداً من خلال موازنة الوزارة ومواردها الذاتية بتكلفة تقدر بنحو 700 مليون جنيه، و789 مسجداً بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة تقدر بنحو 950 مليون جنيه، فيما تم فرش 2500 مسجد من مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية.

كما تم تفعيل مشروع الأذان الموحد يهدف لإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق بمكانة مصر، حيث يتميز صوت البث الموحد بتناسبه مع سكان المناطق المجاورة للمساجد، كما تم ضبطه هندسياً لمنع أي تلاعب في مستوى صوت الآذان، علماً بأنه تم تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد بـ 4106 مساجد على مستوى محافظات القاهرة الكبرى.