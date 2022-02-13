آخر أخبار روسيا وأوكرانيا اليوم.. توضيح رسمي من موسكو للمصريين

أصدرَت السفارة الروسية في مصر بيانًا، بشأن التوترات الروسية الأوكرانية أكدت فيه أنَّ الولايات المتحدة تقوم وأقرب حلفائها بإجلاء الدبلوماسيين والمواطنين من أوكرانيا بشكل عاجل بذريعة التهديد الوهمي بالهجوم الروسي، وذلك ضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا اليوم.

ويأتي البيان تزامنًا مع توترات غير مسبوقة على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، وسط مخاوف من اندلاع حرب تحدث عنها التقارير الأمريكية المختلفة.

السفارة الروسية في مصر: أمريكا تعتزم استفزاز روسيا

وقالت السفارة الروسية إنَّه من الواضح أن هذه الدول نفسها تعتزم القيام بنوع من استفزاز عسكري ضد روسيا، لافتة إلى أنَّه تجرى توريدات الأسلحة إلى كييف من قبل الدول الأعضاء في حلف الناتو بشكل مستمر.

كما قالت السفارة الروسية إنَّ وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المهاجمة والمرتزقة الغربيون تجمعوا على الحدود مع روسيا، خاصة في منطقة شبه جزيرة القرم وعلى حدود جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، وفق بيان السفارة.

سفارة موسكو: واشنطن تريد استعادة نفوذها الذي فقدته

وأكّدت السفارة الروسية أنَّ موسكو لا تعتزم أن تهاجم أي دولة وتعتدي عليها، فيما تسعى واشنطن التي تفقد نفوذها في العالم بشكل سريع إلى إعادة الهيمنة السابقة، وتدفع كييف إلى شن الحرب ضد روسيا لتحقيق المصالح الجيوسياسية الأمريكية.

وأعربت سفارة موسكو في بيانها أنَّ «يفهم الشعب الأوكراني أنه يتمّ استخدام الأوكرانيين للعب بهم والتعامل معهم في دور الدمية المتحركة».

السفارة: نتوقع أن المصريين يلاحظون ما يقوم به الناتو

وفي ختام بيان السفارة الروسية، أعربت موسكو عن توقعها بأنّ المصريين «يلاحظون نفاق حلف الناتو الذي يحاول أن يغطي الهوية العدوانية خلف التصريحات عن أهدافه الدفاعية».

وأيضًا أعربت عن توقعاتها بأنّ «المصريين يدركون أن عمليات الحلف المذكور الذي يخدم لتحقيق طموحات الولايات المتحدة تؤدي إلى نزاع عالمي»، وفق البيان.