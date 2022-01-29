هل يهدد صراع روسيا وأوكرانيا إنتاج القمح عالميا؟.. محللون يجيبون

قال عدد من محللون وتجار الحبوب، إن سوق تجارة الحبوب لم يتأثر حتى الآن بشكل كبير بسبب التوترات المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، ومن المرجح أن تظل صادرات الحبوب من المنطقة ثابتة على المدى القريب، مضيفين في تحليلات.

وأضاف التجار في تحليلات لستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس، أن تجارة الحبوب لم تتأثر بعد بتأثير التوترات بين روسيا وأوكرانيا، لكن عدم اليقين يسود لعدم معرفة ماذا سيحدث بسبب هذه التوترات، مشيرة إلى انخفاض أسعار تصدير القمح، وارتفاع أسعار الذرة، كما انخفضت صادرات القمح بشكل طفيف، لكن التأثير محدود، ومن غير المحتمل أن ترى صادرات الذرة أي تأثير في الوقت الحالي.

%23 من صادرت القمح من روسيا وأوكرانيا

وتمثل صادرات القمح المجمعة لروسيا وأوكرانيا للسنة التسويقية 2021-2022 نسبة 23% من الإجمالي العالمي البالغ 206.9 مليون طن متري، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، أما بالنسبة للذرة، فمن المرجح أن تمثل أوكرانيا 16٪ من صادرات الذرة العالمية.

وبسبب التوترات التي تشهدها المنطقة الخاصة بأكبر مصدري القمح، تعرضت أسعار القمح في روسيا وأوكرانيا لضغوط منذ بداية يناير، ووفقًا للبيانات استقرت أسعار FOB للقمح البروتيني الأوكراني 11.5٪ عند 319 دولارًا للطن في 27 يناير، بانخفاض 4٪ على أساس شهري، بينما انخفضت أسعار FOB للقمح الروسي بنسبة 12.5٪ شهريًا إلى 327 دولارًا للطن.

ارتفاع الأسعار على ظهر السفينة بنسبة 4٪

أما عن أسعار الذرة الأوكرانية فقد ارتفعت الأسعار على ظهر السفينة بنسبة 4٪ تقريبًا خلال الشهر الماضي واستقرت عند 283.25 دولارًا / طن في 27 يناير، ومن المحتمل أن تضيف مشكلات الطقس في دول أمريكا الجنوبية إلى مخاوف إمدادات الذرة على مستوى العالم.

وشهدت صادرات القمح من كل من روسيا وأوكرانيا انخفاضا بشكل طفيف منذ تصاعد التوترات بين البلدين في أواخر ديسمبر.

وقالت البيانات العالمية أن صادرات روسيا من القمح بلغت 2.6 مليون طن خلال الشهر المنتهي في 20 يناير، حيث انخفض من 3.2 مليون طن في الشهر السابق له.

ولفتت البيانات أنه منذ بداية سنة التسويق الحالية في 1 يوليو وحتى 20 يناير، انخفضت صادرات القمح الروسي بنسبة 21٪ على أساس سنوي عند 23 مليون طن، موضحة أن التراجع في صادرات القمح الروسي يرجع في الأساس إلى الارتفاع الحاد في ضرائب التصدير وحصة التصدير المفروضة على الحبوب الغذائية.

انخفاض صادرات القمح الأوكراني

قدرت ستاندرد آند بورز صادرات القمح في العام التسويقي 2021-2022 في روسيا بنحو 36.5 مليون طن وتوقعت أن يبلغ محصول القمح 77.6 مليون طن، وبالنسبة لصادرات أوكرانيا فقد تراجعت بشكل طفيف خلال الشهر مع انخفاض قيمة الفائض من الاستهلاك المحلي القابل للتصدير من القمح بعد أن شهدت البلاد حملة تصدير قوية.

وأوضحت البيانات أن أوكرانيا شحنت حوالي 16.6 مليون طن متري من القمح في 2021-2022 حتى 24 يناير، بزيادة 29٪ على أساس سنوي، وفي الشهر المنتهي في 24 يناير، صدرت أوكرانيا 1.2 مليون طن، حيث انخفض عن 1.4 مليون طن في الشهر السابق.

وبسبب التوترات بين البلدين في الوقت الحالي تتجه بعض دول الشرق الأوسط مثل العراق للبحث عن للحصول على قمحها، بحسب مصادر السوق، حيث اشترت العراق مؤخرًا حوالي 150 ألف طن من القمح الأسترالي عالي الجودة، وذلك لخلق أسواق أخرى لها تحسبا لأي أزمة يمكن أن تحدث.