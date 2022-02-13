ما حكم صبغ الشعر باللون الأسود؟.. مبروك عطية يجيب «فيديو»

«ما حكم صبغ الشعر باللون الأسود؟».. سؤال أجاب عليه الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، قائلًا إن صبغ الشعر عموما يجوز لكن هناك خلافا بين العلماء بخصوص الصبغ باللون الأسود تحديدا لما قد يكون فيه من غش.

حكم صبغ الشعر باللون الأسود

وقال الدكتور مبروك عطية في فيديو بثه عبر صفتحه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: أولا حكم صبغ الشعر يجوز، ثانيا ما اللون الذي يصبغ به الشعر، نحن نصبغ الشعر لماذا؟، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبو بكر عندما جاء بأبيه أبو قحافة وكان شعره أبيض وقال له هلا صبغته بشيئ.

ثالثا الخلاف بين العلماء في صبغ الشعر باللون الأسود، كبير جدا وهم على رأيين: الرأي الأول على الجواز، يجوز صبغ الشعر باللون الأسود، واستند أصحاب هذا الرأى لما نسب للرسول صلى الله عليه وسلم قوله «ألا صبغته بشيئ» ولم يحدد لونا.

الرأي الثاني لا يجوز صبغ الشعر باللون الأسود، بل يمكن صبغه بأي لون غير الأسود لما في السواد من غش، وضرب مثالا بقوله « لو قام رجل كبير السن بصبغ شعره لكي يوهم الناس بأنه صغير السن فهذا غش ومن غشنا فليس منا».

المسائل الخلافية

وواصل مبروك عطية قائلا: آخر نقطة، ماذا يفعل المسلم في المسائل الخلافية، الإجابة اللي يرتاحله ضميره يعمله، هذه مسألة خلافية يجوز أو لا يجوز، لو عملت بأي منهما أنت صح، عايز رأي مبروك عطية اخرج من الخلاف.

وأكد الأستاذ بجامعة الأزهر، أن المسائل المختلف فيها، البعد عنها أسلم، وهذا تعبير القدماء، لكنهم يسمونها بـ«أحوط»، يقولون وصبغ الشعر بغير السواد يجوز والبعد عن اللون الأسود أحوط للخلاف.