مبروك عطية يحذر الزوجات.. بهذه الأفعال تقعن في خيانة الأزواج (فيديو)

تسبب الخيانة الزوجية انهيار الأسر، لكن الجانب الذي لا يُسلط عليه الضوء بشكل كاف، هو خيانة الزوجة لزوجها، وهو ما يتخذ عدة أشكال.

تعريف الرسول للزوجة الخائنة

وقد نشر الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، والأستاذ بجامعة الأزهر، فيديو على قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، يوضح فيه أبرز أنواع خيانة الزوجة لزوجها، وفقا لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وأكد «عطية» أن الرسول صلى الله وسلم قد عرف الزوجة الخائنة بمن تقوم بإكرام أهلها من أموال زوجها دون علمه، وتنسب الفضل لنفسها، مشيرا إلى قوله صلى الله عليه وسلم : «أن تكرم الزوجة المسلمة أهلها من مال زوجها».

فعل يجعل الزوجة خائنة

وأوضح عطية، أنه لا يحق للزوجة المسلمة أن تدخر من مال زوجها أو تكرم منه أهلها دون علمه، وإذا قامت بهذا الفعل دون علمه تكون وقتها زوجة خائنة، فمن صفات الزوجة الصالحة ألا تستغل مال زوجها أو أشيائه دون علمه، وإذا أعطى الزوج زوجته ما يكفيها من المال عليها أن تشكر وتدعو له، وتستأذن منه في أن تستخدم جزء من هذا المال لإكرام أهلها، وتخبر أهلها بأن هذا المال فضلا له، لا أن تنسب الفضل لنفسها، حتى يدعون له على كرمه.

وأضاف مبروك عطية قائلا: «كما يوجد رجال مقصرة يوجد نساء مسرفة، وكما يوجد رجال سيئة الطباع والسلوك، يوجد زوجات سيئة السلوك أيضا، يجب أن نلقي الضوءي على كلتا الطرفين».