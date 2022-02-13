السيطرة على حريق في مصنع إسفنج بالقليوبية دون خسائر بشرية

سيطرت قوات الحماية المدنية في القليوبية على حريق شب في مخزن سفنج دون ترخيص بمدخل قرية نوى دائرة مركز شرطة شبين القناطر دون خسائر بشرية، ورجحت الأجهزة الأمنية أن سبب الحريق ماس كهربائي وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لمعاينة وفحص الحريق وتحديد الخسائر.

بلاغ بنشوب حريق في مصنع

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير، أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بوقوع حريق هائل في مخزن للإسفنج بمدخل قرية نوى دائرة المركز.

السيطرة على حريق

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، وأسفر الحريق عن احتراق كميات كبيرة من الألواح السافنج، ولم تقع أي خسائر بشرية، ورجحت الأجهزة الأمنية أن سبب الحريق ماس كهربائي، وتبين أن المخزن غير مرخص، ولم تتوافر فيه اشتراطات الحماية المدنية والحريق، وتحرر المحضر اللازم وإخطار الوحدة المحلية في مركز ومدينة شبين القناطر لأعمال شؤونها.

في سياق آخر عاينت أجهزة المعمل الجنائي حريق شب، أمس، داخل جراج سيارات بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، حيث تبين التهام النيران سيارتين كانتا متواجدتين داخل الجراج دون وجود إصابات أو خسائر بشرية.

كانت أجهزة أمن القليوبية قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ باندلاع حريق داخل جراج سيارات «السعد» بشارع الخصوص العمومي بمدينة الخصوص واحتراق سيارتين دون وقوع إصابات بشرية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين بالمنطقة وممتلكاتهم.