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مصدر بالقلعة البيضاء: أزمة في الزمالك بسبب تصريحات أبو جبل

كتب:

محمود فؤاد
01:48 م | الأحد 13 فبراير 2022
محمد أبو جبل

محمد أبو جبل

أثارت تصريحات محمد أبو جبل الأخيرة، أزمة في الزمالك، التي قال فيها إنّه من أكبر مشجعي الدوري السعودي ومتابع جيد له، ويحب طريقتهم وتفكيرهم، ويتمنى الاحتراف هناك واللعب داخل المملكة.

وقال مصدر بالقلعة البيضاء، لـ«الوطن سبورت»، إنّ إدارة الزمالك غاضبة من تصريحات محمد أبو جبل، مشيرا إلى أنّه حارس كبير ومن المنطقي ألا تصدر عنه هذه التصريحات، خاصة أنه لم يجدد عقده مع النادي حتى الآن، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

لمزيد من التفاصيل من هنا.

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