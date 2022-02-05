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المنتخب يدعم أبو جبل نفسيا قبل لقاء السنغال.. «تعافى تماما»

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إبراهيم منصور
03:16 م | السبت 05 فبراير 2022
محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر

محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، على دعم محمد أبو جبل حارس مرمى الفراعنة نفسيًا، قبل مواجهة السنغال المقرر إقامتها غدًا الأحد، في نهائي كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

وقال مصدر داخل بعثة منتخب مصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إنّ محمد أبو جبل هو حارس مرمى مصر في نهائي أمم أفريقيا أمام السنغال، والحارس لا يعاني من إصابات، كما أنه تعافى من الإجهاد الذي كان يشعر به في العضلة الضامة قبل لقاء الكاميرون في الدور قبل النهائي.

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